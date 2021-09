Ximena Viver, la voz ecuatoriana que envuelve el mundo

Nació con el talento de la voz, lo que le ha permitido locutar y hacer doblajes en series que se pueden ver en Netflix tales como La maldición de Hillhouse, Black mirror y The Umbrella Academy, Hoy, la ecuatoriana Ximena Viver recoge los frutos al estar nominada a los Equinox Latam Game Awards, pues su talento está presente en los videojuegos Returnal, Ghost of Tsushima y Sackboy. EXPRESIONES conversó con la comunicadora, que está radicada en Argentina desde 2016.

¿Cómo se da su entrada al mundo de la comunicación fuera de Ecuador?

Viajé a Argentina para continuar mis estudios universitarios. En Ecuador estudié una carrera corta en la Universidad San Francisco de Quito, Medios Masivos de Comunicación, y con esta base di mis primeros pasos como locutora en Ecuador. Primero en radio y luego en locución comercial. Con los años, vi la necesidad de continuar estudiando y fortalecer mis habilidades en otras áreas como el doblaje.

Y es precisamente el doblaje lo que le ha dado proyección internacional cuando decidió establecerse en Argentina.

En ese país descubrí que la industria del doblaje era inmensa. Luego busqué universidades para continuar con mi carrera y sacar una licenciatura y no solo ir a hacer cursos de doblaje. Descubrí una carrera hermosa en la Universidad de Palermo, Negocios de Diseño y Comunicación, que me abrió los ojos y la cabeza para pensar en mi profesión como un negocio, tratarlo como tal, ordenarlo y tomármelo muy en serio.

Usted ha sido pionera en muchas cosas. La primera ecuatoriana en doblajes para diversas plataformas digitales y ahora la primera compatriota nominada para los Equinox Latam Game Awards. ¿Qué siente al ver su nombre en estos reconocimientos?

Me siento muy feliz, es hermoso cumplir sueños. Creo que es importante darnos cuenta de que los límites muchas veces son mentales y que lo que deseamos sí se puede cumplir si trabajamos para eso. Hay que enfocarse en las posibilidades y no en las limitaciones. Muy importante para la industria también es que se generen espacios para que se conozca más del doblaje.

Ximena fijó su residencia en Argentina hace 5 años como base para su profesión. Cortesía

¿Cómo llega el personaje de Selene Vassos del juego Returnal a sus manos?

Hace cinco años empecé a hacer doblaje de manera profesional. Es un trabajo diario y de mucha paciencia. Hace un par de años me convocaron para una prueba de voz. René Sagastume, actor y director de doblaje mexicano que vive en Buenos Aires, un día me convocó para el casting de este videojuego. Recuerdo que fue muy difícil y fue una sorpresa muy gratificante haber ganado y haber podido darle mi voz a este videojuego que tiene, además, muy buena crítica por parte de los gamers.

Siendo la voz de grandes producciones de Netflix, Disney y otras cadenas internacionales, ¿hasta dónde quisiera llegar con su voz?

Me encantaría hacer doblaje para otros países, como México y Estados Unidos, hacer más películas para cine. Como locutora sigo abriendo caminos internacionales. Estados Unidos es un mercado difícil en el que espero muy pronto estar. Me encantaría ser la voz de un canal o la voz oficial de marcas a nivel hispano.

¿Recuerda el día que decidió que tenía talento con su voz y podía vivir de esta habilidad?

No creo que fue un día como tal, pero creo que empezó cuando escuché mi voz por primera vez en una grabadora de mi hermana. Habré tenido cuatro años. ¡Me gustó tanto! Luego la vida me fue dando señales. En la universidad me preguntaban si era mía la voz de mis reportajes, a mis profesores les gustaba mucho lo que hacía. Un año después de graduarme, en 2007, gané un reality en Radio Kiss FM, Voces de verano. El premio era un programa de radio y ahí me di cuenta de que tenía un talento que tenía que desarrollar. En mis primeros trabajos fui editora de vídeo, pero cuando podía pedía la oportunidad de hacer la locución para que me escucharan. Poco a poco se fueron abriendo puertas.

¿Cómo es su vida en Argentina, fuera del trabajo?

Vivo sola, me encanta tener mi espacio, estar conmigo, lo disfruto mucho. Además me gusta patinar, caminar por la ciudad. Buenos Aires tiene muchos parques y plazas, amo los cafecitos en las veredas, la comida, sobre todo la pizza. A pesar de que los argentinos no opinan que su transporte público es muy bueno, yo lo considero maravilloso. Aquí no necesito auto, me muevo a cualquier hora y me siento segura. Es una ciudad muy activa, siempre hay gente en la calle y algo que hacer, museos, teatros, música. He hecho grandes amistades y eso hace que me sienta muy acompañada y en casa.