Úrsula Strenge: "A mis 48 años me siento muy nutrida de amor"

Los 48 años de Úrsula Strenge se celebraron desde la madrugada de este miércoles. Marcados por una serenata de su novio, la llamada de sus padres, las felicitaciones de sus hijas, sus amigas y la fiesta organizada por sus compañeros de De casa en casa, de TC.

EXPRESIONES asistió al cumpleaños de la presentadora en las instalaciones del canal, donde conversamos con ella. "Ha sido un día de muchas emociones, muy 'movilizador' para mí desde lo positivo. Estoy viviendo una etapa de cambios y decisiones que me hacen feliz. El cambio de casa televisiva, una familia que me ha recibido con los brazos abiertos para contenidos lindos y bueno... el amor a tocó mi puerta".

Úrsula Strenge: "Soy una mujer imperfecta, pero feliz" Leer más

Precisamente de su relación con Isaac Delgado, comentó que es una relación que se construye día a día. "Si bien ambos somos mediáticos, queremos manejarnos con bajo perfil, sin tanta exposición, aunque hoy fue inevitable (risas). Es lindo tener ese balance y que sepan todos que es real y genuino como el resto de etapas que la vivo a plenitud".

Sostiene que está en una edad en la que toma riesgos con total serenidad. "Hay mucha ebullición pero al mismo tiempo, con esa calma que te dan las horas de vuelo".

Danilo Parra: "Tengo 18 años en esta profesión y agradezco seguir vigente" Leer más

Expresa que sentirse querida y arropada por la teleaudiencia, que la sigue desde los 18 años, es una bendición y una oportunidad para agradecer. "Me encanta celebrar mi cumpleaños porque recibo oraciones, felicitaciones, saludos, buenas vibras y eso me alimenta y nutre y es así como me siento, muy nutrida de amor".