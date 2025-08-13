Expreso
Centro forense
El cuerpo rescatado del río Cuenca fue identificado como Marcos Culcay, quien estaba reportado como desaparecido en Cuenca.Claudia Pazán

Hombre hallado muerto en Cuenca estaba desaparecido desde julio

El cuerpo de la víctima fue rescatado del río Cuenca. El caso se investiga.

El cuerpo sin vida de Marcos Fabián Culcay Carrión fue rescatado del río Cuenca. El ciudadano estaba reportado como desaparecido desde el 21 de julio de 2025

Pablo Inga, subcomandante de la Policía Nacional, confirmó a este Diario que el cuerpo rescatado la tarde del 12 de agosto se trataría del ciudadano que fue visto por última vez por sus familiares el pasado mes de julio.

Según la información proporcionada por Inga, la víctima no registra signos de violencia y se deberán cumplir los estudios forenses de ley para determinar la causa del deceso. 

Detalles del hallazgo 

El cuerpo de la víctima fue rescatado del río Cuenca, en el sector de Ucubamba, luego que personas que transitaban por la zona alertaron del hecho a las autoridades a través del ECU 911.

Al momento de extraer el cuerpo del afluente, el ciudadano tenía puesto un casco negro de motociclista. Además, debido al avanzado estado de descomposición no fue posible identificarlo durante su rescate. 

Sin embargo, en el centro forense las autoridades determinaron la identidad luego de que sus familiares lo identificaron por sus tatuajes. El caso se mantiene en investigación para determinar las circunstancias de la muerte del ciudadano. 

A través de redes sociales se expresaron varias notas de pesar para la familia de Culcay. Los miembros de la Banda de Guerra de los exalumnos del Colegio Benigno Malo publicaron una imagen del ciudadano vistiendo el uniforme con un sentido mensaje: " Nuestro sentido pésar por el fallecimiento de nuestro compañero benignista, miembro de la banda de guerra. Descansa en paz amigo".

Otro cuerpo recuperado 

Esta es la segunda víctima localizada sin vida cerca de los afluentes de la capital azuaya. Un hombre de 50 años fue hallado muerto en la orilla del río Tomebamba la tarde del lunes, 11 de agosto de 2025, en el sector de la Ciudadela Tomebamba. 

Ciudadanos que realizaban actividades deportivas en el parque lineal de la zona dieron aviso a las autoridades. El cuerpo permanece en el centro forense de la ciudad

