Hombre es hallado muerto en el río Cuenca

El cuerpo fue localizado en el sector de Ucubamba. Registra avanzado estado de descomposición.

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado en el río Cuenca.

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado flotando en el río Cuenca, en el sector de Ucubamba, norte de la ciudad. El hecho ocurrió en horas de la tarde de este martes, 12 de agosto de 2025.

La alerta fue dada, a través del ECU 911, por personas que transitaban por el sector y se percataron de la presencia de un cuerpo flotando en el afluente.

Pablo Inga, subcomandante de la Policía Nacional, detalló que el cuerpo registra un avanzado estado de descomposición de aproximadamente 10 días y por tal motivo no fue posible visualizar si registra signos de violencia.

Además, dio a conocer que al momento del rescate el cadáver llevaba puesto un casco de motociclista de color negro y ropa oscura.

La información preliminar del subcomandante de Policía detalla que se trata de un hombre de aproximadamente 30 años.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Centro Forense de Cuenca donde se le practicará la autopsia de ley para determinar la causa de muerte. El caso continúa en investigación.

Otra víctima en el centro forense de Cuenca

Esta es la segunda víctima localizada sin vida cerca de los afluentes de la capital azuaya. Un hombre de aproximadamente 50 años fue hallado muerto en la orilla del río Tomebamba la tarde del lunes, 11 de agosto de 2025, en el sector de la Ciudadela Tomebamba.

Ciudadanos que realizaban actividades deportivas en el parque lineal de la zona dieron aviso a las autoridades. El cuerpo permanece en el centro forense de la ciudad.

