'The Paper', el nuevo spin-off de la emblemática serie 'The Office'

'The Paper', se abre paso como la nueva secuela de 'The Office', el humor se traslada a un viejo periódico local

El pasado 7 de agosto, la plataforma de streaming Peacock a través de sus cuentas oficiales de Instagram y X (anteriormente Twitter), lanzó el primer tráiler oficial de The paper, el primer spin-off de la reconocida serie estadounidense, The Office.

The Office es una comedia en formato de falso documental, emitida entre 2005 y 2013. La serie muestra la vida diaria del personal de trabajo de Dunder Mifflin, una compañía de papel situada en Scranton, Pensilvania. Michael Scott, Jim Halpert, Pam Beesly, Dwight Schrute, son algunos de los personajes que forman parte de los 12 miembros del reparto p´rincipal.

La vida rígida y paródica de cada persona, añade el toque humorístico que caracteriza la serie. Las interacciones entre los trabajadores son absurdas, incómodas y en algunas ocasiones se vuelven entrañables, donde cada capítulo no sigue una línea recta de acontecimientos, ya que todos se dispersan entre distintas situaciones y personajes.

Este formato permite explorar tanto momentos cómicos como emotivos, haciendo que la serie nos presente la vida laboral de forma satírica.

Sinopsis de la serie

Esta secuela sigue al equipo de grabación de Dunder Mifflin, ahora en un decadente pero histórico periódico del Medio Oeste llamado The Truth Teller, ubicado en Toledo, Ohio. En medio de las decrecientes iniciativas por mejorar el nombre del lugar, llega Ned Sampson (Domhnall Gleeson), el nuevo e idealista editor en jefe.

Su objetivo es mejorar las cosas dentro de la compañía con la ayuda de reporteros voluntarios sin experiencia. Una apuesta arriesgada que pondrá a prueba el compromiso del equipo y el desarrollo del periódico en medio del nuevo reto.

Momentos que seguirán el mismo estilo: cámara en mano, entrevistas directas a los personajes y situaciones cotidianas exageradas que fortalecen el humor a medida que pasan los capítulos.

Al igual que en The Office, el nuevo spin-off es una invención de los directores Greg Daniels y Michael Koman siguiendo el mismo universo narrativo pero se desenvolviéndose como una serie completamente nueva.

Este es el elenco de The Paper

The Office se maneja con un elenco coral, donde ningún personaje tiene el protagonismo, si bien The Paper utiliza el mismo formato, si existen personajes que lideran el lugar, Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore lo demuestran al dar vida a Ned Sampson y Paola, una de las reporteras voluntarias. Por otro lado, se ha revelado que el actor Oscar Núñez volverá a interpretar a su icónico personaje, Oscar Martinez, igual de malhumorado y poco paciente ante la presencia de la cámara.

El reparto también contará con rostros nuevos como Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key, Eric Rahill, Duane Shepard Sr., Allan Havey, Nate Jackson, Mo Welch, Nancy Lenehan, Molly Ephraim y Tracy Letts, como parte del equipo de trabajo de The Truth Teller.

Primera mirada a Oscar Martínez en el primer capítulo de The Paper @X

¿Cuál es la fecha de estreno de The Paper?

The Paper se estrenará en Peacock el 4 de septiembre y contará con un total de 12 capítulos que serán distribuidos con 4 episodios consecutivos inicialmente y luego se lanzarán 2 episodios nuevos cada jueves hasta completar los 12 que corresponde.

Primera mirada a Ned Sampson en The Paper @X

