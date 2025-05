BAFTA TV: los ganadores, los discursos censurados y sorpresas de la gala 2025

Los BAFTA TV Awards 2025, celebrados este 11 de mayo en el Royal Festival Hall de Londres, fueron una verdadera montaña rusa de emociones, con premios muy repartidos, discursos intensos (y algo subidos de tono) y muchas sorpresas. El presentador Alan Cumming guió la gala con humor y soltura, en una noche que demostró que la televisión británica está más viva que nunca.

Desde temprano la alfombra roja estuvo cargada de estilo y expectativas. Actores, actrices, guionistas y creadores desfilaron con looks elegantes, clásicos y con toques más personales. Marisa Abela (conocida por interpretar a Amy Winehouse) llevó un vestido estructurado en tonos metálicos, mientras que Jessica Gunning (apostó por un conjunto sobrio pero potente que muchos aplaudieron por su sencillez elegante. El anfitrión de la noche, Alan Cumming, fue uno de los más comentados. No pasó desapercibido ni por su traje azul brillante de pantalones acampanados ni por su estilo de presentación, que dejó mucho de qué hablar. Aunque arrancó la ceremonia con un tono juguetón (usó bromas con frases subidas de tono y leyendo desde un libro infantil para burlarse de los clichés de los discursos de premiación), no todos los espectadores en casa lo recibieron con entusiasmo. En redes sociales, algunos criticaron su humor y su vestuario, comparándolo con personajes como Elton John o incluso superhéroes de Marvel. Sin embargo, hubo quienes aplaudieron su espontaneidad, y destacaron su logró de convertir la velada en algo entretenido de ver.

Los grandes ganadores

Entre los favoritos de la noche estaban Blue Lights (BBC One), que se alzó como mejor serie dramática gracias a su retrato honesto de los nuevos agentes de policía en Belfast, atrapados entre el deber y la realidad social. En la categoría de mejor miniserie, Mr Bates vs The Post Office (ITV1) emocionó con su historia basada en hechos reales, abordó una de las injusticias legales más grandes del Reino Unido sobre un sistema defectuoso llamado Horizon.

En cuanto a actuaciones, Lennie James ganó como mejor actor por Mr Loverman, interpretó a un hombre que decide vivir su verdad después de una vida de silencio. Marisa Abela fue reconocida como mejor actriz por su papel en Industry, mientras que Ariyon Bakare y Jessica Gunning destacaron en los premios de reparto, el primero también por Mr Loverman y la segunda por su perturbadora actuación en Baby Reindeer. Entre los programas de entretenimiento, Alma’s Not Normal ganó como mejor comedia guionizada, y Shogun (Disney+) se llevó el premio a mejor serie internacional, lo que confirma su estatus como fenómeno mundial.

Discursos sin filtro y momentos para el recuerdo

Uno de los momentos más comentados de la noche fue, sin duda, el discurso de Danny Dyer, que ganó por su papel cómico en Mr Bigstuff. Fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, soltó algunas frases cargadas de insultos que obligaron a la BBC a censurar partes del discurso en la retransmisión televisiva, pero que a los asistentes les dio risa. Sophie Willan, al recibir su premio por Alma’s Not Normal, también aprovechó el micrófono para agradecer a su casting y mover el busto que provocó aplausos y risas. Incluso el anfitrión Alan Cumming improvisó varias veces, saltándose el guion y añadiendo un tono más relajado al evento. Pero sin duda, el momento más emotivo fue cuando el público votó como ‘Momento más memorable’ el baile de Chris McCausland y Dianne Buswell en Strictly come dancing.

Los que no ganaron, pero todos esperaban que lo hicieran

Aunque Baby Reindeer fue una de las series más comentadas y aplaudidas del año, muchos se sorprendieron al ver que no ganó como mejor miniserie, perdió ante Mr Bates vs. The Post Office. También fue notable que Top Boy, una de las ficciones más populares y con una fuerte base de seguidores, no lograra imponerse en las principales categorías dramáticas. Otra sorpresa fue que Slow Horses, aunque nominada y con grandes nombres en su elenco, tampoco consiguió llevarse premios importantes. Estas omisiones generaron bastantes comentarios en redes sociales, donde algunos fans manifestaron su descontento, aunque también reconocieron la fuerza de las producciones que sí fueron premiadas.

