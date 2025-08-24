Expreso
Repartidor fue asesinado en Guayaquil
George Alexander Pita Pavón fue asesinado mientras trabajaba. Tenía 20 años de edad.JOFFRE FLORES

Repartidor de repuestos fue asesinado en el sur de Guayaquil

La Policía investiga las causas del crimen de George Alexander Pita Pavón

Un joven de 20 años fue asesinado este sábado 23 de agosto de 2025 en las calles Ayacucho y Tungurahua, en el centro-sur de Guayaquil, sector conocido por la venta de repuestos de vehículos.

George Alexander Pita Pavón recibió al menos un impacto de bala en la cabeza mientras se encontraba en la acera. 

Según versiones preliminares, el atacante se le habría acercado a pie y le disparó en repetidas ocasiones y huyó.

Moradores que prefirieron no identificarse por temor a represalias indicaron que escucharon varias detonaciones cerca de las 14:40 y, al salir, observaron al joven tendido sin vida en el piso.

Víctima se resistió a un robo hace tres meses

Agentes policiales del circuito acudieron al lugar y confirmaron el deceso. El área fue acordonada mientras unidades de Criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Departamento de Medicina Legal para la respectiva autopsia.

Familiares de la víctima informaron que Pita trabajaba como repartidor de repuestos y que no había recibido amenazas previas, aunque recordaron que, hace tres meses, se había resistido a un robo, lo que podría estar relacionado con el asesinato.

