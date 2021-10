El Poder del Amor: Mare Cevallos le canta sus verdades a Don Day

Pocas veces han sido las ocasiones en que Don Day se ha sentado frente a frente con su compatriota Mare Cevallos. En esta ocasión, la actriz le reclamó al 'cholo de los labios rosa' su proceder con Andrés Salvatierra y la conspiración que creó con otros miembros de la casa de El Poder del Amor para dejarlo fuera del reality.

"Tú eres manipulador, mentiroso y también tienes rabo de baja, lo que haces con él, me salpica", le dijo Mare.

Don Day no se quedó callado y le respondió que él no es manipulador, sino "influyente' y que era preferible hablar de ambos y ya no del boliviano. Ante la insistencia de Mare de no desviarse del tema, el 'rey de Mapasingue', le recordó que ella fue la gestora de la salida de Andreína Bravo, quien luego regresó al programa por la votación del público.

"He aprendido a que no me vean la cara, no me hago películas y no separo a la gente", le contestó, negando cualquier complot. Ella también le increpó su proceder del que debería estar "avergonzado" por lo que le hizo a Andrés.

Luego, al reunirse con las chicas, la también actriz, señaló que está consciente que se ha armado una campaña en su contra con la mayoría de los participantes de la casa, con quienes no logra "conectar" por lo que es probable su salida en cualquier momento. También enfatizó en que lo que viva con Andrés Salvatierra, dentro o fuera del programa, no es asunto de nadie. Veremos qué sucede en los próximos episodios cuando el boliviano regrese a Estambul y por la revancha.