España reduce a 14 los incendios activos, pero el peligro de reproducción es extremo

España mantiene este lunes 25 de agosto de 2025, 14 incendios forestales activos en situación operativa 2, principalmente en Castilla y León (noroeste), pese a una evolución favorable, el peligro sigue siendo extremo con "reproducciones" de focos que están dando "muchos problemas", según informó la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

La directora general de este organismo, Virginia Barcones, advirtió que se sigue "en riesgo de incendios en una parte importante de nuestro país", debido a que las reproducciones "están dando muchísimos problemas". Aunque manifestó que "hoy la meteorología no nos acompaña", confirmó que a partir del martes se espera un clima que empezaría a ser más favorable para la extinción.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió hoy de nuevo, del peligro "muy alto o extremo" de incendios que persiste en amplias zonas del norte y este peninsular, y pidió un día más a la población que extreme las precauciones.

411.315 hectáreas calcinadas

De los incendios más preocupantes en nivel 2, diez se localizan en Castilla y León (especialmente en los municipios de León y Zamora), tres en Asturias (norte) y uno en Orense, Galicia (noroeste).

Hasta la fecha, según la última actualización del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), los incendios forestales han arrasado con 411.315 hectáreas en España, en la peor ola de incendios registrada en España en este siglo. Esta nueva cifra supera las 306.555 de 2022, que hasta ahora es considerada el peor año de incendios forestales del país.

Entre tanto, en la arena política, el Gobierno de España tiene previsto aprobar mañana martes un primer paquete de medidas y declarará las zonas afectadas por emergencia de protección civil, primer paso para la concesión de ayudas económicas y fiscales a la población y las empresas damnificadas.

