Perú cierra 88 puertos por fuertes marejadas en el Pacífico que dejan un muerto

Agentes de policía de Perú vigilan la costa durante una alerta de tsunami en La Punta, provincia del Callao, Perú, el 30 de julio de 2025.

Perú cerró este domingo 24 de agosto de 2025 88 de sus 122 puertos debido a fuertes marejadas sobre su litoral provocadas por vientos intensos asociados al anticiclón del Pacífico Sur, que han causado al menos un muerto, informaron las autoridades marítimas.

La medida de carácter preventivo incluye la suspensión de toda actividad pesquera y deportiva con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y daños materiales.

El embate de las olas provocó la muerte de un marinero de la armada que cayó al mar desde una lancha patrullera en Puerto Pimentel, 780 kilómetros al norte de Lima, anunció la Marina de Guerra.

"El guardia marino cayó de la unidad (por el intenso oleaje) encontrándose su cuerpo sin vida, aproximadamente a un kilómetro" mar adentro del litoral, señaló la institución en un comunicado.

El cierre de los puertos se puede incrementar en función de la magnitud del evento, que se prevé dure hasta mediados de la semana, advirtieron.

"Tenemos 88 puertos cerrados de 122, lo que hace ver que el impacto del oleaje en las costas peruanas es considerable", declaró el capitán de fragata Enrique Varea, director de Oceanografía de la marina de guerra de Perú al canal N de televisión.

Según la autoridad naval, este domingo "el oleaje es de fuerte intensidad e irá bajando a moderado" en los días siguientes hasta volver a la normalidad.

El fenómeno provocó también descenso de temperaturas y tormentas de arena en Pisco y Paracas, en la costa central peruana, donde el viento alcanzó velocidades de hasta 63 km/h, informó el domingo el Servicio Nacional de Meteorología.

El Anticiclón del Pacífico Sur, señaló la autoridad meteorológica, son vientos alisios, intensos y persistentes a nivel de superficie que se originan frente a las costas de Perú y el norte de Chile, sobre el océano, y crean alta presión atmosférica debido a una masa de aire frío, estable y seca.

Perú y Chile fueron golpeados por fuertes marejadas a fines de 2024 y en enero.

