Observadora, discreta, reservada y sensible, pero al mismo tiempo estratega y determinante a la hora de litigar. Esos son algunos de los rasgos que distinguen a la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, a quien invitamos para que conteste El Cuestionario propuesto por EXPRESIONES.

¿Cómo se siente ser la segunda mujer en ocupar la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas?

Bueno, después de diez años, pero no solo es de resaltar el hecho de ser mujer como tal, sino también el de haber tenido una larga carrera en la Función Judicial.

Ha pasado con excelentes calificaciones los concursos de merecimiento, orales, escritos. ¿Siempre ha sido una mujer 10 sobre 10?

He tratado de dar lo mejor de mí, en cada proyecto o cada cosa que hago es lo más importante. Independientemente de la nota, es el esfuerzo con el que llegas a determinado lugar.

¿La vida ha sido justa con usted?

Muy justa. He pasado por momentos complicados y complejos, pero lo importante es la actitud que tienes hacia las cosas y cada momento que vives.

¿Y usted en algún momento fue injusta con algo o con alguien?

Pasé por varias situaciones, pero le he dado duro y he seguido adelante. Con cada caída es importante levantarse y avanzar sin perder el frente.

¿Cuál ha sido su batalla más dura?

Han existido muchas situaciones adversas, pero yo prefiero dejarlas atrás. Para qué recordarlas.

Fueron lecciones aprendidas, en todo caso.

Todo es un aprendizaje, cada momento representa una experiencia de la que te queda una lección.

¿Y de aquí la Fiscalía General?

Vamos a ver, de pronto más adelante (risas). Ahora estoy enfocada en el presente.

Pero me imagino que se ha visualizado como la fiscal general.

Me he visualizado en varias instituciones, pero ahora solo quiero enfocarme en mi cargo, en todos los ejes de trabajo que tengo planteados en la presidencia.

Fabiola se confiesa una mujer amante de los animales y del chocolate. Gerardo Menoscal

Ante el incremento de la delincuencia y el accionar de las bandas criminales, ¿cómo ve aplicar como formas de ejecución la guillotina, la horca, el fusilamiento, la silla eléctrica o la inyección letal?

Recordemos que nosotros nos regimos por parámetros internacionales y estamos bajo un sistema de respeto a los derechos humanos y estos son progresivos. No podemos retroceder, los tratados internacionales prohíben una regresión, así mismo nuestra Constitución.

¿Y en un mundo paralelo?

No estaría de acuerdo tampoco.

Pero hay gente que abusa de esos derechos...

Pueden existir abusos, pero hay que buscar el equilibrio.

Además de elaborar la orden del día en su cargo, ¿tiene algo más que ordenar?

Me organizo, no solo estoy a cargo de la presidencia, yo todavía sigo substanciando mis causas como jueza en salas penales. Es algo complejo, pero se sobrelleva.

¿En qué otros aspectos de su vida impera el orden?

Soy muy organizada y disciplinada. Valoro la puntualidad, la lealtad, el cumplimiento y la sinceridad.

¿Alguna vez se ha desordenado por alguien?

(Risas) En algún momento sí, y ha sido una experiencia bonita.

¿Y cómo la desordenan?, ¿qué la puede sacar de su eje?

(Risas) Dependiendo de muchos aspectos.

La jueza guayaquileña se visualiza en varias instituciones como en la Fiscalía General del Estado. Gerardo Menoscal

¿Todavía cree en que la justicia es ciega?

Sí, creo firmemente en la justicia, pero también hay que proyectarse a los ciudadanos para que tengan una mejor imagen de la Función Judicial.

¿Pero qué les puede decir a los ciudadanos para que confíen?

Lastimosamente nos hemos centrado en los errores y en todo lo malo que puede existir en el sistema, pero también hay que destacar lo positivo. Existe una mala comunicación y desinformación, pero trabajamos en esto para lograr una justicia transparente.

¿Se ha hecho de la vista gorda?

En algunas ocasiones hay que hacerlo. Por el tipo de audiencia que se maneja hay que saber llevar el control cuando alguien se exalta, es importante dirigir audiencia siendo jueces. Hay que tratar de hacerles entender de manera comprensible para que puedan captar nuestras resoluciones.

A usted nunca le retirarán la visa estadounidense, ¿verdad?

Espero que no. Tenga la plena seguridad de que ante mis correctas acciones no padeceré en eso.

¿A quién le abriría un expediente?

(Risas) No le voy a decir.

Asumo que tiene en la mente a más de uno.

Sí, pero no se lo voy a decir.

¿Es cierto que quienes trabajan en la Corte del Guayas utilizan su propio dinero para gastar en suministros de oficina y equipos de trabajo?

El Consejo de la Judicatura nos ha fallado muchísimo en ese sentido. Trabajamos con un calor insoportable y muchos abogados ocupan los ventiladores de sus casas para las audiencias. Se critica al juez, pero no se ve su padecimiento en tener que comprar desde hojas y toners hasta jabón y papel higiénico.

Vamos con preguntas más livianas para que sonría un poco... ¿Qué comería o bebería en exceso si no le hiciera daño?

Me fascina el chocolate. Lastimosamente me causa ciertas reacciones, pero me mata, ya sea caliente o en bombones.

¿Qué la pone como agua para chocolate?

No le voy a responder eso (risas).

¿Y qué la pone nerviosa?

Dependiendo, principalmente situaciones personales, una cita romántica.

¿En qué circunstancias ha golpeado la mesa y ha dicho “Silencio, delincuente”?

Por lo general soy pausada, suave pero firme, no de gritos.

¿Preferiría ser atacada por un enjambre de abejas o por un oso?

Por un oso (risas).

¿Qué le preocupa en este momento?

No es una preocupación, pero quiero recuperar la imagen institucional de la justicia.

¿Dormir con mucho sueño o comer mucho con hambre?

Lo primero.

¿Prefiere pasar un año en la prisión o con un ex?

Depende de quién sea el ex (risas).