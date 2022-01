Alrededor de esta comunicadora, quien en sus más de 20 años de carrera se ha desempeñado como periodista, relacionista pública y publicista, siempre ha habido un halo de misterio. EXPRESIONES quiso develarlo y por eso invitó a la directora de Comunicación de Interagua a que responda El Cuestionario.

Usted es el rostro visible de Interagua, pero ¿qué otras cosas se reflejan en su cara?

Tengo la cara de mamá de un ser humano y ocho perros (husky). Es mi cara más cotidiana, por eso la llevo lavada como toda madre, también la de cocinera empedernida, me encanta probar y leo los libros de Julia Child que he comprado para emular sus platos.

¿Y para usted qué cosas son visibles en su entorno?

Todo, la gente, la ciudad, la transformación y su crecimiento. Todos los días palpo cosas. Desde colores, sensaciones y costumbres, todo me impregna.

¿Transparente como el agua?

Sumamente.

¿Fluye igual?

Con normalidad total.

Héctor Yépez: "De chico estudié para ser cura" Leer más

¿En qué más es vocera?

Tengo voz para cantar, gritar y exigir.

A eso iba mi siguiente pregunta, ¿en qué ocasiones alza la voz?

Ante la adversidad y la discriminación, la desigualdad. Soy una peleadora empedernida contra los atentados a la naturaleza, al maltrato animal.

¿Es de las que se ahoga en un vaso con agua?

Jamás. Siempre veo el vaso lleno y medio.

¿Y de qué se ha agarrado en tiempos de tormenta?

Mi familia, mi principal pilar, y amigos, quienes son contados con los dedos de la mano.

¿Cuántas horas duerme al día?

Seis, a veces siete y doce cuando puedo.

¿Sorprende verla en un noticiero con un reportero de la televisión apenas canta el gallo?

Cuando me llaman para decirme un día antes que debo estar en determinado lugar, pongo el despertador y ya, no me complico para nada.

¿Cómo fue crecer con un padre pintor y una madre catedrática e historiadora?

Igual que el sombrero seleccionador que estaba encima de la cabeza de Harry Potter, difícil, muy difícil. Fue muy complicado. Hubo exigencias y era difícil querer tener tu propia vida por un lado y, por el otro, la vida de ellos.

¿Qué tipo de exigencias?

Alfredo Adame, golpeado como piñata en un pleito callejero Leer más

Cuando era pequeña en mi casa no se veía televisión y yo solo podía sentarme en los horarios que ellos disponían para ver programas culturales, de vida silvestre o escuchar música clásica.

Hay que entender, hija de padre alemán y madre chilena.

Muy estrictos en cuanto a disciplina, pero es algo que agradezco todos los días de mi vida.

¿Con qué se queda de ellos?

El amor por el arte, tengo una fascinación por la arquitectura y la cultura.

¿Conserva los cuadros de su papá?

Muchos, tengo una colección privada muy bonita.

Ilfin siempre ha sido de buen comer, su debilidad son los chocolates y al espagueti. Miguel Canales

¿Qué recuerda de Las Peñas?

Diversión, a veces, porque no me dejaban salir mucho. Era la vida en su esencia. Tuve amigos queridos y compenetrados, igual que esas viejas películas españolas en las que ves a los niños corriendo con sus camisetas a rayas. Y sigue siendo así.

¿Y de la Facso?

Fue una experiencia interesante, sirvió para estructurar a la futura profesional. Llegué al inicio del tercer año, pero no concluí mis estudios en esa facultad porque entré a trabajar a SíTv.

Miguel Melfi: "No puedo creer la cantidad de odio que están lanzando" Leer más

¿Vivió la mejor época de ese canal?

Sí, la mejor, una época de mucho aprendizaje e intensidad.

La recuerdo como una reportera brava.

Tuve maestros de primera calidad como Carlos Castañeda.

Y recuerdo que tenía su sello particular al terminar un reportaje o una cobertura.

Ilfn Florsheim, tal cual.

¿Qué le dice su nombre?

Fuerza.

Se considera una mujer introvertida y sensible pero al mismo tiempo determinante y frontal. Miguel Canales

¿Fue la primera periodista mujer en cubrir la guerra del Cenepa?

No la única, pero sí la que estuvo más tiempo. Me mandaron quince días y me quedé tres meses. Esa experiencia me enseñó a no creerme ‘la mamá de Tarzán’, a sentir esa fragilidad al saber que tu vida puede cambiar en un segundo. Lo mismo te puede ocurrir en un terremoto, un accidente, un incendio o en una pandemia. No somos nada.

¿Alguna vez dio guerra?

Nunca fui tan rebelde. Tuve mis momentos, como cuando paseabas por la V. E. Estrada o decías que ibas donde tu amiga a estudiar y en verdad te ibas a bailar a Infinity (risas). Eso sí, lo reconozco, la historia no me deja mentir.

¿Le han cortado el agua?

Sí y estando en Interagua porque me olvidé de pagar. Sí, señor.

Denisse Angulo: "Me gustaría ver más mujeres negras en la televisión nacional" Leer más

¿Y en qué se corta?

Aunque no lo creas soy muy introvertida, si alguien me coquetea me puedo morir.

¿Y en qué se explaya?

En lo profesional no me corta nadie.

¿Amante de los chocolates y las mascotas?

Sí, y de la buena comida también.

Me decían que era buen diente en la época de SíTv

Totalmente, ni me digas, hasta ahora.

¿Y en esa época fumaba mucho también?

Sí.

Es cierto que alguna vez Carlos Tama, gerente del canal, la pescó fumando en una editora y le dijo ‘no más’.

No, eso sí nunca, al menos yo. Jamás en la vida. Puede ser que alguna vez él me llamó la atención, pero yo, educada, fumaba en los lugares permitidos. Era un ‘fume nervioso’ por la presión. Entraba a las 08:00 y no había horario de salida, una sola jornada.

"Mi hijo Mathias ha sido el amor indiscutible de mi vida, por quien daría mis riñones, mi corazón y mi todo. Lo acabo de ver hace poco en Alemania, donde estudia, y me emociono al recordarlo”

¿Cuándo dejó el cigarro?

El día que mi hijo me dijo: ‘Mamá, no quiero que te mueras’.

¿Ha hecho un buen trabajo al ser para él madre y padre?

Creo que sí. Mathias es un buen chico, inteligente, sano, estudioso, curioso, muy despierto y contestatario, con sus propias ideas y convicciones muy arraigadas. Tiene una posición política contraria a la mía y la respeto.

¿Mujer políticamente correcta?

Jamás. Serlo tiene sus momentos y lugares, pero definitivamente creo que es un error hacer de la vida algo políticamente correcto porque nos estamos engañando. Soy de quienes dice verdades, a veces duras, difíciles y hasta dolorosas, pero es lo mejor.