EXPRESIONES quiso descubrir el lado más distendido e informal que tiene Denisse Angulo, la presentadora de Soy el mejor (TC) y así logramos que comparta su manifiesto para la sección Tengo que decirlo.

1 “Ser también presentadora de Soy el mejor fue otra de mis aspiraciones cuando acepté concursar en el programa, no solo demostrar mis habilidades en el baile y ganar. Conducir el espacio fue un premio extra”.

2 “Cuando entras al mundo de la televisión, debes ser una persona que esté dispuesta a todo, he incursionado también en la actuación, pero debes conocer tus fortalezas y debilidades”.

3 “Lo que más me gusta en este mundo es animar, ser el alma de la fiesta, sacarle sonrisas a las personas y entretener”.

4 “Dejo de sonreír cuando algo le afecta a mi familia, ella es mi núcleo”.

5 “Soy muy optimista, casi no me amargo cuando algo no me sale como quiero”.

6 “Tengo graves problemas de coordinación, he chocado varias veces. Me estrello contra la casa, la puerta, gané Soy el mejor porque Dios quiso (risas)”.

7 “La vida es un ratito y la disfruto al máximo, no me meto con nadie y evito los problemas”.

8 “Pronto se cumplirá un año de la muerte de Efraín y su partida golpeó durísimo. Sus palabras de que yo puedo hacer contenido, que me arriesgue a escribir ideas y ejecutarlas, quedaron grabadas en mí”.

9 “En mi dieta diaria no puede faltar el ajo, el limón, los jugos de maracuyá y de naranja. El tapao arrecho es mi afrodisíaco, cuando se lo prepara en mi casa, hay que agarrarse porque causa incendios (risas)”.

10 “Soy muy golosa, me pones una torta o un postre al frente y te diré que sí, no me resisto”.

11 “Si me ven bien tiene mucho que ver con la genética, mis padres tienen casi 60 años y lucen estupendos y delgados”.

12 “Son pocas las ocasiones en que he perdido mi centro”.

13 “No me agrada que se burlen de las personas. Cuando me defiendo no recurro a meterme con su vida sexual o apariencia física. No son argumentos al momento de discutir o disentir con alguien”.

14 “Cuando suceden cosas en el medio prefiero no opinar, porque no cambiaré al mundo con lo que diga”.

15 “Los espacios de farándula entretienen, pero hay que manejar con pinzas lo que se dice al aire. Existe una delgada línea entre dar una información e inventar chismes, pero es lo que se consume”.

16 “Mi experiencia en la pantalla chica ha sido gratificante. Me gusta mi trabajo, pero trato de separarlo de mi vida privada y me ha ido bien”.

Denisse confiesa que quiso ser bióloga y también auditora. Se lleva bien con los números. Gerardo Menoscal

17 “Soy una lora en las redes sociales, me muevo mucho con marcas y publico todo el rato, pero al mismo tiempo cuido lo que publico por respeto a mi familia y la intimidad de mi hogar, y evito hacerlo en tiempo presente”.

18 “Me encanta la actuación, pero como no he tenido preparación en ese campo, me daría miedo aceptar un proyecto actoral. Me agradaría ser la villana y que la gente me diga ‘llega la Angulo’ y con música de suspenso”.

19 “Soy muy generosa, si yo estoy bien, quiero que todo mi entorno esté igual”.

20 “Tengo buenos amigos en la televisión, empezando por Eduardo Andrade, lo amo y es el padrino de mi hijo mayor, y también Michela Pincay y Jorge Heredia, al igual que la Nena Gutiérrez”.

21 “Me gusta trabajar en un ambiente tranquilo, cuando conozco a alguien complicado, trato de entenderlo y no me hago mala sangre. Soy muy relajada”.

22 “Yo aprovecho mi exposición en la televisión, tengo un emprendimiento hace tres años que es la feria de Denisse y Michael”.

Denisse no es nueva en la conducción de televisión, pues anteriormente estuvo al frente de PluriTv y Ya es mediodía. Gerardo Menoscal

23 “Apoyo la igualdad en todo sentido, del matrimonio gay y de la inclusión. Más allá de su credo y preferencias, toda persona merece oportunidades y que se respeten sus derechos”.

24 “Me gustaría que además de la Bombón y yo, existieran más mujeres negras en la televisión ecuatoriana y que lo mismo suceda con otras etnias como la indígena, tal como ocurre en otros países”.

25 “Antes era impensable que una persona trans recomiende productos comerciales y me alegra que esto suceda”.

26 “Estoy a favor de que niñas que han sido violentadas están en todo su derecho de abortar, no ha sido un embarazo deseado, lo que estoy en contra es de que mujeres conscientes y con una sexualidad abierta interrumpan una vida”.

27 “Me cuido en juzgar a los demás. Tengo dos hijos y no sé lo que pueda pasar con ellos y lo que elijan cuando sean adultos. Desde pequeños les estoy dando herramientas para defenderse”.

28 “Los comentarios negativos que recibo en las redes sociales, afortunadamente, son muy pocos”.

29 “Conozco personas que han sido acosadas e intimidadas en este medio, afortunadamente no es mi caso”.

30 “Toda persona que denuncie un hecho de abuso, debe ser escuchada. No hay que minimizar. Es horrible para una mujer decir que ha sido abusada y contárselo al mundo”.