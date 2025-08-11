Siniestro de tránsito en Nanegal e incendio en Chillogallo, al final del feriado

El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al llamado del ECU-911

Un incendio se produjo en un local comercial, ubicado en Chillogallo, en el sur de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió dos emergencias entre la tarde y noche del domingo 10 de agosto del 2025. En el sur de la capital sofocó un incendio estructural que no dejó víctimas, pero sí daños materiales. Horas antes, sus equipos también acudieron a Nanegal, en el noroccidente del Distrito, donde un accidente de tránsito dejó varios heridos.

EXPRESO solicitó más información al Cuerpo de Bomberos de Quito, sin embargo no hubo más detalles. Se indicó que el incendio se produjo en un local comercial, en Chillogallo. En las fotografías compartidas se observa que gran parte del lugar quedó convertido en cenizas.

Así, por ejemplo, hay un congelador, con botellas de gaseosas y de agua, que no fueron consumidas por el fuego. No así la puerta del electrodoméstico. Pareciera que entre las pérdidas hay otro congelador, pero no se logra identificar exactamente los bienes.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos Quito, para sofocar este incendio fue necesario un contingente de 25 de sus integrantes.

Sobre el siniestro de tránsito en Nanegal

La noche del domingo 11 de agosto, Bomberos Quito atendió una emergencia, producida luego de un siniestro de tránsito, en Nanegal, noroccidente de Quito.

Según la única información disponible, sus paramédicos brindaron atención prehospitalaria a siete personas afectadas. A tres de ellas las trasladaron a hospitales, para que reciban atención especializada.

Como en otros feriados, los organismos de socorro han solicitado a los ciudadanos conducir con precaución. Este lunes 11 de agosto del 2025 es el último día del feriado por el Primer Grito de la Independencia, del 10 de agosto.

