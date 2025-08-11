Científicos inspirados por Darwin traen mensaje de esperanza tras dos años recorrido

El 'Oosterschelde', es el último vestigio de una flota de goletas holandesas que surcaron los mares a principios del siglo XX

A bordo del "Oosterschelde", en distintos puntos del viaje, subieron jóvenes científicos de entre 18 y 25 años.

Los tripulantes de una expedición científica que recorrió el mundo inspirado en los viajes de Charles Darwin regresaron el jueves 31 de julio de 2025 a Róterdam con advertencias sobre el cambio climático, pero también con un mensaje de esperanza.

El majestuoso "Oosterschelde", de tres mástiles, último vestigio de una flota de goletas holandesas que surcaron los mares a principios del siglo XX, recibió una bienvenida en los muelles, acorde con la proeza de haber recorrido más de 40.000 millas náuticas (74.000 kilómetros).

Más de una decena de embarcaciones, desde veleros hasta barcos de vapor, hicieron sonar sus sirenas en honor al "Oosterschelde", que además recibió los saludos "con cañones de agua" de los barcos de los bomberos, mientras en la orilla cientos de personas vitoreaban a la tripulación.

El "Oosterschelde" hizo la misma ruta que Darwin en 1831 y zarpó del puerto británico de Plymouth, en agosto de 2023, para un largo viaje que incluyó las principales etapas de la travesía del naturalista británico a bordo del "HMS Beagle".

Desde las islas Malvinas hasta el extremo sur de África, las Islas Galápagos y Australia, el viaje siguió de cerca la ruta de Darwin, que inspiró su revolucionaria teoría de la selección natural descrita en "El origen de las especies".

A bordo del "Oosterschelde", en distintos puntos del viaje, subieron jóvenes científicos de entre 18 y 25 años seleccionados para estudiar una especie que también observó a Darwin.

Lotta Baten, de 23 años, pasó una semana en el barco y realizó un estudio sobre el impacto del turismo en los bosques de Tenerife, en el archipiélago de Canarias, en España.

La joven afirmó que sólo queda cerca de un 4% del bosque que Darwin vio, ya que gran parte fue talado para el desarrollo de la industria turística.

"Apenas queda nada, principalmente las franjas que rodean la costa", declaró la científica neerlandesa-alemana a la AFP.

Listos para tomar el relevo

El coordinador científico Rolf Schreuder, de 55 años, vio "cómo se degrada el mundo natural en muchos lugares".

Sin embargo, Daan van Roosmalen, que inició su expedición a los 17 años y volvió a los 19 años, se quedó con un mensaje inspirador, que espera llegar a otros jóvenes de su generación.

"Creo que es muy importante que sigamos inspirando a los jóvenes a cuidar nuestro mundo, porque somos nosotros los que vamos a tomar el relevo", afirmó el joven neerlandés.

"Ver a todos estos jóvenes conservacionistas dedicando tanto esfuerzo a la Madre Tierra (...) Creo que eso debería inspirar a más gente a cuidar también nuestro planeta", dijo.

