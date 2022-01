La reconocida modelo estadounidense Bella Hadid, de 25 años, ofreció detalles de la depresión que la atormenta hace años, y por la que en ocasiones no podía ni mandar mensajes de texto a su madre ni a su médico: solo les respondía con una foto.

Hadid, quien es una de las modelos más cotizadas de las pasarelas, manifestó una amplia entrevista al diario Wall Street Journal que debido a sus problemas psicológicos tiene la ayuda de un asesor de imagen hace mucho tiempo. En los momentos de mayor fragilidad, vestirse todas las mañanas no le resultaba nada fácil. “Estaba en una posición mental tan extraña que para mí resultaba complicado simplemente salir de casa y decidir qué ponerme, especialmente con la ansiedad que me generaba tener a los fotógrafos en la puerta de casa y todo eso”, contó.

“En el último año, fue muy importante para mí aprender que incluso si la gente habla de mi estilo o si les gusta o no, no importa, da igual, porque es mi estilo”, continuó. “Cuando salgo de casa por la mañana, lo que pienso es: ¿Esto me hace feliz? ¿Me siento cómoda?”, aseguró la mujer, quien está constantemente en el foco de atención.

La hermana de la también modelo Gigi Hadid reiteró que vivió momentos muy duros.

“Estaba pasando por un dolor físico y mental insoportable y debilitante, y no sabía por qué. Eso ha ocurrido durante los últimos tres años de mi vida. Las redes sociales no son reales”, expuso mientras lloraba hablando de la salud mental.