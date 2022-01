El exconcursante de El poder del amor, Renier Izquierdo, confesó a este suplemento que entregó el departamento donde vivía en Miami, tiene como ídolo a William Levy, su amor platónico es Jennifer López y de Guayaquil se enamoró del encebollado y de su gente. Aquí su manifiesto.

1 “Siempre quise venir a Ecuador, tuve una novia de este país (Valeria Gutiérrez). Tenía planes de venir mucho antes de El poder del amor, pero no se había dado la oportunidad”.

2 “Desde que llegué a Guayaquil, lo que más me ha llamado la atención es el cariño de la gente. Me han recibido de una manera increíble, me siento agradecido y contento”.

3 “Lo que más me encandila en esta vida es modelar y estar en televisión es lo que más me llena. Estoy en Ecuador cumpliendo mi sueño”.

4 “En Miami aprendí a hacer de todo. Trabajé en muchas cosas, desde pintar casas y estar en la construcción, hasta atender en restaurantes de comida rápida. He sido también electricista y mecánico”.

5 “Empecé en el modelaje gracias a amistades que me adentraron en ese mundo. Comencé en concursos y eventos de moda sin ser profesional”.

6 “Todos los proyectos y propuestas que tenía los cancelé el año pasado para ir a Turquía y estar en un reality”.

7 “En el mundo del espectáculo quiero llegar a lo más alto que se pueda”.

8 “Me preparo para ser actor y participar en telenovelas. William Levy es mi ídolo y me veo en su espejo, porque él pasó por muchas cosas antes de triunfar y trabajó en diversos oficios”.

9 “No quiero estancarme en los programas reality, quiero crecer. No tengo un mánager y estando solo he aprovechado las oportunidades”.

10 “Amo a Niurka Marcos. Alguna vez, una vidente en Miami me dijo que si iba a México la primera persona que conocería sería a ella. Me encantaría verla, para mí es lo máximo”.

Renier confesó que su relación con Melissa Gate en Soy el mejor, al principio fue una estrategia. Gerardo Menoscal

11 “Soy un hombre sin filtros, frontal, digo lo que siento y pienso”.

12 “Por utilizar frases que en Ecuador no se conocen he tenido problemas. Me cuesta adaptar mi lenguaje, soy de los que dice cosas al aire a lo loco, pero sin intención de dañar o lastimar a otros”.

13 “Es muy difícil que algo o alguien me saque de casillas. Trato de mantener un equilibrio emocional y atraer solo lo positivo a mi vida”.

14 “Soy el mejor es un show diferente a los que he estado. A mí me agrada estar hablando todo el tiempo. El programa de TC es más tranquilo, te enfocas en el baile y en los ensayos y en la causa social que apoyas”.

15 “El cubano lleva su sazón en la sangre y es lo que traigo a este país”.

16 “Me he enamorado de los sabores de esta tierra. Empezando por el encebollado y la cazuela mixta, el seco de pollo y las salchipapas que comí en Mapasingue, el barrio de Don Day”.

17 “Estar dentro de un reality implica manejar bien tus emociones, de lo contrario te vuelves loco. Hay que apartar el mundo real de lo que vives dentro de un programa de televisión”.

18 “Soy de los que medita mucho para no perder el norte. En El poder del amor me estresé mucho y quise irme a mi casa, pero por otro lado estaba consciente que debía resistir y que valdría la pena el sacrificio, porque no es fácil”.

19 “De cada cosa que pasa en mi vida, buena o mala, siempre aprendo”.

20 “El hecho de que esté dentro de un programa no implica que el productor haga conmigo lo que le dé la gana. Tengo voz y voto para decir lo que no quiero hacer”.

Renier admite que en Miami antes de ser modelo, pinto casas y trabajó como mesero. Gerardo Menoscal

21 “Lo que pasa en un reality no es libreteado. Mi relación con quien me vieron en El poder del amor (Melissa Gate) al principio fue una estrategia, pero luego nos enamoramos”.

22 “Soy bien abierto para probar cosas nuevas en el mundo de la televisión. Si es de cocinar, cocino; si es de bailar, bailo. Si se trata de algo como Supervivientes lo pensaría, porque soy alguien sociable y no puedo estar solo mucho tiempo, pero lo intentaría”.

23 “No me iré de este mundo sin tener a mi madre conmigo (no la ve hace tres años) y formar la familia que quiero”.

24 “Los sueños se hacen reales, nada es imposible en esta vida. Si luchas por lo que quieres, lo consigues”.

25 “Hay quienes me dicen que estoy acá quitándole trabajo al ecuatoriano, pero hay gente de este país laborando en otras partes del mundo. Tú puedes venir de donde sea y triunfar en patria ajena”.

26 “Cuando las cosas no me salen bien suelo bloquearme. Me da miedo no conseguir lo que deseo”.

27 “Con quien sea mi pareja soy celoso, pero abierto al mismo tiempo, los hombres pueden mirarla, no me importa, porque al final del día va a estar conmigo”.

28 “Para tener una vida productiva recomiendo que la primera tarea del día sea tender la cama”.

29 “Son contadas las personas que pueden estar a mi lado. Conozco a muchos, me involucro con pocos”.

30 “Me defino como un hombre serio, solitario, algo desconfiado y de carácter fuerte”.

"Tengo la manía de pisar el suelo con el pie derecho al levantarme. También me como las uñas y soy temático con la limpieza".