La piscina de agua bendita de una ciudad de Países Bajos

Transformar iglesia centenaria en desuso en piscina pública para los habitantes y visitantes de la ciudad de Países Bajos

La piscina contará con un fondo ajustable, que se podrá subir y bajar, llegando a cubrirla por completo.

La iglesia católica romana de San Francisco de Asís (Sint-Franciscus van Assisiëkerk, en idioma neerlandés), situada al oeste del centro de la ciudad de Heerlen, en los Países Bajos, es un monumento nacional construido en 1923, según un diseño del arquitecto PG Buskens de Róterdam, con influencias del expresionismo y el neogótico, según su registro oficial.

Esta iglesia, registrada como el monumento nacional 512786 de los Países Bajos, tiene una planta predominantemente rectangular con volúmenes de diferentes alturas ubicados bajo tejados a dos aguas, cubiertos con pizarra.

La portada y el coro se ubican adosados a la nave en volúmenes ligeramente inferiores. A ambos lados de la portada se sitúan, respectivamente, dos capillas bajo pequeños tejados a dos aguas.

La iglesia, el monumento nacional

Su portal se encuentra en el lado norte del edificio, que tiene tres puertas de entrada bajo tres arcos apuntados y carece de torre, aunque cuenta con una torrecilla en el centro de la nave.

Países Bajos o Holanda: ¿Cuál es el término correcto y cuándo usarlo? Leer más

Esta iglesia, ya en desuso y retirada del culto, pero considerada como una edificación de un gran valor histórico, cultural y arquitectónico debido a la alta calidad estética de su diseño y la especial armonía entre el exterior y el interior, será transformada en una piscina pública, mediante unas obras que se completarán en 2027, según los autores del proyecto.

RELACIONADAS Tribunal ordena a Países Bajos reducir nitrógeno en la naturaleza

Los estudios de arquitectura MVRDV (www.mvrdv.com) y Zecc (www.zecc.nl/en) , que han ganado el concurso para transformar la iglesia de San Francisco de Asís en una piscina pública, han apodado a este proyecto ‘Agua Bendita’, en alusión al carácter religioso que ha tenido este edificio a lo largo de décadas.

Explican que su transformación otorgará a la iglesia desocupada una nueva función social, a la vez que preservará los elementos históricos de este monumento nacional.

El restaurante, con vistas a la piscina, estará situado a lo larga de la columnata de la antigua iglesia. EFE

El fondo que puede subir y convertirse en suelo

Uno de los cambios más llamativos e innovadores que tendrá la futura piscina de ‘agua bendita’ será su base ajustable (que puede funcionar como fondo cubierto de agua o como suelo expuesto al aire interior del recinto), aportando flexibilidad al espacio que antiguamente era la nave de la iglesia, y permitiendo albergar diversas actividades además de la natación.

Este país europeo brinda oportunidad a los latinos con sueldos de 4.800 euros al mes Leer más

El fondo de la piscina será ajustable y se podrá subir, bajar y situar a distintas altura, lo que permitirá practicar diferentes actividades a nadadores de distintas edades y niveles.

En su posición extrema, el fondo se podrá elevar por completo, ocultando las aguas de la piscina donde los visitantes practicarán habitualmente la natación, y creando un suelo completamente plano, al nivel del suelo de la nave, permitiendo que ese espacio también se utilice para actividades sociales y culturales.

Todo el espacio que abarca el suelo de la piscina elevado al máximo, podrá llenarse con una fina capa de agua, donde se reflejará, con la iluminación adecuada, el interior de la iglesia, lo que dará a las personas que transiten por ese espacio, la sensación de que están caminando sobre el agua, dentro de la iglesia transformada, según MVRDV.

En 2023 dejaron de celebrarse servicios religiosos en iglesia de San Francisco de Asís en Heerlen. EFE

De edificio religioso a piscina pública

Construida originalmente hace más de 100 años, la iglesia de San Francisco de Asís en Heerlen, al sur de los Países Bajos, dejó de celebrar servicios religiosos en 2023, lo que brindó al municipio de la ciudad la oportunidad de encontrarle un nuevo propósito al monumento nacional.

Parejas que dicen adiós “de la mano”: someterse a la eutanasia el mismo día Leer más

Transformar esta iglesia en desuso ofrecerá una solución para el creciente número de visitantes a las piscinas existentes de Heerlen, a la vez que revitaliza el edificio vacío, con su reconocible silueta localizada en el centro de la ciudad, que a su vez está experimentando un desarrollo integral, que incluye construir un museo romano y renovar el cine Royal-Rivoli.

RELACIONADAS Países Bajos experimenta con la venta de cannabis cultivado legalmente en el país

En el diseño del proyecto, una marquesina circular iluminada marca la entrada principal, evocando el pasado de la iglesia y añadiendo un toque contemporáneo que conecta lo antiguo con lo moderno, según el equipo de MVRDV.

Una vez dentro, los visitantes podrán recorrer los pasillos de la iglesia para llegar a los vestuarios o al servicio de suministro de comidas y bebidas, ambos ubicados en la parte trasera de la edificación, mientras que unas paredes de cristal separarán estos pasillos de la piscina central climatizada.

Para dar cabida a la piscina, se retirará cuidadosamente el suelo existente. Los bancos de la iglesia se reutilizarán integrándolos en las paredes de cristal que la separan, ofreciendo asientos para los nadadores en un lado y mesas de bar para los espectadores en el otro lado. El antiguo púlpito tendrá una nueva función: servirá como asiento para un socorrista, especifica el proyecto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!