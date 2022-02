Santiago Castro empezó el año con buenas noticias, pues su espacio online Calientitos también se puede ver por televisión a través del canal Wuan Plus, de lunes a viernes, a las 20:30. En un principio iba a ser Gamavisión el canal escogido, pero no se llegó a un acuerdo.

Castro, cuyo espacio ha ganado adeptos interesados en lo más caliente y polémico de la farándula nacional, está consciente de su alcance. “Para mí esto es un trabajo. Cuando se apagan las cámaras continúo con mi vida normal. No soy de crear personajes, siempre soy Santiago Castro”.

Acerca de cómo lleva el contenido del programa, comenta que queda a criterio del espectador decir si es el mejor o no. “Sé hasta dónde puedo ser maloso y con quién. Sí tengo mis límites y el olfato para saber quién resiste más que el otro. No llego a extremos”. Reconoce que solo en una ocasión se pasó de la raya y fue cuando tuvo entredichos con Verónica Saltos, de El show de las 7.

Admite que han existido varias denuncias que no han sido procedentes y se quedaron en el papel. “Con Don Day y David Depablos, por ejemplo, pero es algo que no llegó a más porque, respecto a lo que se publicó, yo no tenía injerencia alguna”.

La única notificación que llegó a sus manos, cuenta, fue la de la actriz Emma Guerrero, cuando se filtró el video de contenido sexual con el actor venezolano José Ramón Barreto. “Fui llamado a comparecer de cómo me llegó el material, lo que era ilógico, pues es algo a lo que tuvo acceso todo el mundo”.

De los segmentos nuevos de Calientitos, destaca la edición De luxe, que se transmite cada viernes y tiene como panelistas a productores y cronistas profesionales del espectáculo, quienes analizan las noticias más importantes de la semana. “Y los domingos tengo un cara a cara con un entrevistado envuelto en la polémica”.

Santiago Castro no cree en los vetos, pero sí ha ignorado a personas como Ivanna, conocida como la Barbie humana, “por malcriada”.

Resalta también que el haber sido reportero en diversos espacios televisivos le sirvió para obtener fuentes fidedignas y rara vez equivocarse al momento de informar.