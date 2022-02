En esta nueva edición de Tengo que decirlo, Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018, comparte su manifiesto con los lectores de EXPRESIONES en el que deja entrever lo que siente y piensa en este momento.

1 “En este momento de mi vida me siento completa y feliz, tengo a los míos con salud y todos estamos bien. Aún paso los domingos en familia y disfruto de mi hija”.

2 “Soy de las personas que no se deja hundir. Hace tiempo que dejé de ahogarme en un vaso con agua y por cosas que realmente eran muy pequeñas”.

3 “He pasado por momentos complicados, solo que no expongo mis problemas en Instagram ni en otras redes sociales. Hay batallas que las peleo sola”.

4 “Jamás verán chats públicos con mi pareja, a nosotros nos gusta la privacidad. Aunque seas una figura pública, debes mantener ciertas cosas para ti, pero respeto a las personas que no lo hacen”.

5 “Comparto las cosas que suman y en el momento que me nace hacerlo. No publico expectativas ni planes, solo cuando estos son una realidad. Creo mucho en las energías”.

6 “Agradezco que en cada nueva edición de Miss Ecuador se acuerden de mí. Fue el sueño compartido con una nación y no se trataba de mí, sino de llevar en una banda el nombre del país”.

7 “Mantengo las buenas memorias del Miss Universo 2018, lo que se publicó y lo que no. También conservo a mis ‘amix’, como llamo a mis seguidores y la gente que me apoya, con quienes me comunico donde sea y converso como si nos conociéramos hace muchos años”.

Virginia confiesa ser una mujer pasional en todos los ámbitos de su vida. Cortesía G7 PRO

8 “Seamos amables con las personas. Recuerdo cuando fui mesera, no olvido los gestos educados de los clientes y lo bien que me hicieron sentir.

9 “Hay que destacar la apariencia física de los demás de manera positiva, no hay que restregar lo negativo porque todos tenemos espejo”.

10 “No existe la cultura del elogio sino de la crítica destructiva. Yo puedo hablar de una persona o cuestionarla, pero humillarla, me parece cruel”.

11 “Pueden colocarme cualquier etiqueta pero nunca abandonaré mi esencia, tengo una personalidad que me caracteriza”.

12 “Soy una mujer organizada y que todo planifica. Cuando me alteran o me cancelan a última hora algo que estaba previsto me pongo malgenio y, para desahogarme, tengo que limpiar o lavar algo”.

13 “Tengo la manía de andarme en los pies, así me hagan la pedicura me toco, me corto, sangro y no lo puedo evitar, también me saco los cueritos de las uñas. Cuando me pongo nerviosa también me ando en el pelo”.

14 “Tengo fobia a los sapos, si alguien realmente me odia, debe saberlo”.

15 “En lo único que no creo en los cuentos de Disney es cuando hablan de los príncipes. Si en el pasado besé a sapos fue porque lo quise, sin esperar que se convirtieran”.

La Miss Ecuador 2018 enfatiza que no expone sus problemas en las redes sociales. Cortesía G7 PRO

16 “Me identifico con Mulán y con Bella, de La Bella y la bestia. Me encanta la rebeldía de ellas, porque son determinantes, no dudan y van directo a lo que quieren. Ellas se entregan a todo con pasión”.

17 “Mi experiencia en En contacto ha sido linda. Hubo un tiempo en el que dije que no quería saber nada del mundo del entretenimiento ni la televisión, pero la lengua me castigó, dejé mi casa en Portoviejo por venir a Guayaquil”.

18 “Quiero ser la nueva presentadora de En contacto. No tiene sentido decir que quiero ganar experiencia solamente. Si no quisiera serlo, no estaría en el programa que tiene una gran proyección y vitrina”.

19 “Entre una cosa y otra, no he podido inaugurar mi gimnasio en Manabí, tengo todo equipado y el local, pero quiero implementarle otras cosas. Estoy volcada a los negocios y a ser mamá”.

20 “A mi hija desde ya, aunque es chiquita, la motivo y le digo que ella lo puede hacer todo”.

21 “Soy una mujer pasional, constante y testaruda y a veces eso me juega en contra”.

22 “Me ha tomado años llegar al punto mental en el que me encuentro ahora en el que sé a dónde voy. No me estreso ante una situación, busco la mejor ruta para llegar”.

23 “He descubierto cosas en el camino que me han agradado. Los sueños de antes no son los de ahora que tengo 28 años”.

24 “No soy como me pintan, creen que soy súper brava. Tengo mi carácter pero no soy una idiota, se equivocan, creen que porque tengo cara de ‘bitch’ soy así (risas). Soy una payasa fuera de cámaras y debo controlarme”.

25 “A veces nos creamos una imagen de alguien que no siempre es la real, por eso hay que darse el tiempo para conocerla. Dejé de escuchar a Ricardo Arjona cuando supe que le pegaba a su exesposa”.

26 “Soy una mujer 10 sobre 10 haciendo ejercicios, un 9 conduciendo y la nota más baja en la cocina”-

27 “Si tuviera un espejo frente a mí en este momento, este diría: ‘Me encanta cómo se te ve esa sombra azul en los ojos”.