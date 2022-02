La actriz guayaquileña Mare Cevallos dice haber madurado y crecido luego de su experiencia en el reality turco El poder del amor. Para EXPRESIONES compartió su manifiesto en nuestra sección Tengo que decirlo.

1 “Mi experiencia en Turquía en El poder del amor, viéndola ahora luego de más de dos meses, la califico con un 10 sobre 10. Para bien o para mal, un reality te enseña, puede incomodarte, asustarte, ser muy duro todo, pero te ayuda a crecer”.

2 “En este último tiempo he aprendido a descubrir mis límites, que hay cosas que están fuera de mi control ha sido un gran avance en mi autoconocimiento como mujer, siendo Virgo. Hoy soy más paciente”.

3 “Ser actriz me permite desarrollar un personaje, pero como Mare Cevallos me corto porque no soy una personalidad televisiva. No me agrada fingir algo que no soy usualmente”.

4 “No eres lo que proyectas en un reality, porque hay mucha edición y manipulación. Nunca sabrás como televidente lo que realmente pasó, es algo muy loco. Hay gente que le interesa la exposición, a mí solo me importaba salir del país y trabajar, pues por la pandemia no había producciones”.

5 “Hay que aceptar que en un reality todo el mundo necesita una víctima y un agresor, una villana y una princesita que hay que rescatar y yo no tengo la personalidad de una princesita”.

Viendo en retrospectiva la actriz calificó de positiva su experiencia en El poder del amor. Wolf Estudios

6 “Siempre he sido una mujer que habla fuerte y se expresa distinto, si me mostrara insegura recibiría mucho menos ‘hate’. Pero al mismo tiempo soy vulnerable, frágil y ya era hora que me vieran así porque pensaban que yo no lloraba”.

7 “Uno piensa cuando ingresa a un proyecto de telerrealidad, quienes comparten contigo serán tus amigos y todos viviremos felices para siempre, pero no, hay que aprender a jugar. Andrés (Salvatierra) fue mi gran apoyo”.

8 “Hoy estoy en otra etapa de mi vida. Hay cosas de las que ya no hablo y me quiero reservar y no exponer lo que guardo para mí”.

9 “Lo de la nueva animadora de En contacto es un casting en vivo. Lo he disfrutado, yo surfeo por la vida. No compito con nadie, cada persona tiene lo suyo y es distinta. Hay cosas que no me gustan y no quiero hacer, pero hay que adaptarse”.

10 “Ser actriz es muy diferente a ser animadora. Yo me pongo muy nerviosa cuando estoy frente a una cámara, los personajes que interpreto son mi refugio, en un programa de TV a veces te olvidas que te graban detrás de un vidrio. La gente no está preparada para alguien que no es como el resto”.

Pese a ser una figura pública indica que no está consciente de su popularidad. Wolf Estudios

11 “No me interesa agradar a los demás, que me etiqueten como les dé la gana. Hay cosas que hago y digo por molestar, pero el resto no entiende, así que no tengo que dar explicaciones ni preocuparme porque entiendan mi personalidad, todo se lo toman en serio”.

12 “El fanático desproporcionado siempre estará detrás de su obsesión, mas no de la realidad. Las cosas están claras, pero existen diversos niveles de conciencia y de visión”.

13 “Las redes sociales están muy duras hoy en día, respecto a cualquier tema. Veo personas indolentes, muy poco empáticas. No puede subir ni postear nada porque enseguida dicen que es una indirecta para alguien o tienes algún problema con tu pareja. No te dejan en paz”.

14 “Estoy atosigada, necesito respirar. Entiendo que esto es parte de mi trabajo y he tenido que acceder a hablar de mi relación con Andrés porque salimos de un reality. Tomó su tiempo entender que es un ‘spolight’ que nos va a llevar a lo que realmente queremos hacer”.

15 “Me gustaría estar en un lugar donde no hayan cámaras ni que me graben con un celular, quiero estar un mes así”.

16 “Mi realidad del día a día es levantarme con muchas ideas, estoy en una postura que valoro la tranquilidad siendo emocional. No quiero forzar nada ni inclusive mi relación de pareja”.

Sostiene que hay mucha indolencia y falta de empatía en las redes sociales. Wolf Estudios

17 “Hoy respiro, me dejo llevar, tomo decisiones correctas e inteligentes y me hago valer por lo que soy, no por un reality, supérenlo, suéltenlo, ya pasó. Hay mensajes positivos que llevar”.

18 “No sé qué hay de cierto de esa novela que hablan que yo supuestamente voy a protagonizar. Quisiera audicionar para otros personajes. Sé que existe un proyecto en Ecuavisa, pero no tengo conocimiento de nada más y no he hablado con nadie sobre algo concreto”.

19 “Andrés Salvatierra y yo estamos ligados a trabajar juntos, pero quiero cuidar mi relación y no saturarnos. Me gustaría actuar en teatro con él, no sé si en televisión. Preferiríamos que no seamos pareja en la ficción”.

20 “La actuación es mi vida, la necesito y la extraño, nunca la dejaré, lo hago porque la amo, no por necesidad. Las cosas se ganan, no porque alguien te escogió a dedo”.

21 “Me cuesta que alguien me reconozca en la calle, cuando yo lo veo como un trabajo. No me creo nada. Yo soy mucho, pero para mí y en mi espacio, estoy segura de quien soy y lo que puedo dar”.

22 “He conocido gente que admiraba en la televisión y cuando no están frente a una cámara son otras personas que hasta me trataron mal. Yo soy Mare en todo momento, pero muchos no me conocen y creen que sí”.