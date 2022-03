María Sol Corral, Miss Mundo Ecuador 1984, en la década del 90 se reveló como actriz y posteriormente incursionó en la política y en la asesoría de imagen. Hoy responde a El Cuestionario de EXPRESIONES.

Estoy ante una mujer que ha destacado en muchas facetas...

Al final todo es imagen pública. Quienes somos comunicadores y especialistas en el tema de la visibilidad de las personas, las ciudades y las marcas estamos en eso y experimentamos constantemente y evolucionamos a lo que nos impone el mundo digital.

¿Y qué tal ha sido el camino de miss a tiktoker?

De miss a tiktoker, el camino ha sido increíble (risas). Me siento feliz porque mi hijo me admira por primera vez. Está orgulloso de su mamá. Siempre hay que romper barreras, entrar a lo desconocido y la tecnología es algo que nadie nos enseñó a los mayores de 40. Me siento halagada de haberlo logrado junto a mi Juan Andrés (su hijo).

¿Qué la llevó al TikTok?

Nunca pensé entrar a ese campo porque despreciaba el TikTok. Era una ‘hater’ de esa aplicación, pero me adentré en ella luego de ver a Andrea Aguilera en Miss Grand International y un vídeo de Virginia Limongi. El primero que hice tuvo que ver con cómo cruzar las piernas (risas). Soy una neurótica diciéndole a todo el mundo lo que no tiene que hacer. Ese es mi trabajo, ser la piedra en tu zapato. Uno construye en base a la crítica, no por el adulo, y si encuentro algo positivo lo explotaré al máximo.

Lo que se ve en su TikTok con ‘Las señoritas’...

Es que el TikTok es eso. A nadie le gusta que le digan cómo debe comer, portarse, guardar la cartera, tomar la copa... tengo un TikTok de espaguetis que me divierte. Todo lo que he aprendido en mi vida y como imagen pública y personal si puedo ayudar y colaborar sin mostrar las tetas y mover el trasero, ¡qué maravilla!

María Sol alista la publicación de su segundo libro y organiza un congreso de comunicación política para junio. Sebastián Bronley

De todas las labores que ha desempeñado ¿cuál es la que tiene un significado especial?

La de ser mamá y, la segunda, haberme puesto una banda de Miss Ecuador, pese a todo el odio de ciertos haters y grupos feministas que dicen que se utiliza a la mujer. Fue el momento más especial de mi vida. Lo añoro, cada vez que veo a una niña concursando, sé lo difícil que es y todo lo que se requiere. Las apoyo y las impulso, estos certámenes tienen su valía.

¿Y ese impulso para lanzarse fue inducido o un día lo decidió por cuenta propia?

Tengo una mamá increíble y mi papá lo fue también. Soy el resumen de ambos, sumado a todas mis experiencias de vida. Me proyecto para mis hijos, para que cuando no esté, ellos puedan decir algo similar de mí. Me impulsa ser su ejemplo y un modelo que admiren.

¿Volvería a lanzarse como candidata a la Alcaldía de Quito?

Amo las campañas electorales, como consultora y candidata. Tengo esa enfermedad dentro de mí, es un virus (sonríe), es la covid candidatura. Podemos ser polifacéticos sin duda y más ahora después de la pandemia. He tenido la fortuna enorme de haber sido una candidata, una autoridad y estar atrás de un candidato y entender quién tiene la luz en ese momento. Cuando estás enfocado, puedes trascender en todo.

¿Se considera un ser de luz?

Me considero una mujer muy buena, positiva, que aporta y da valor a lo que toca. Siempre apoyaré y buscaré engrandecer cosas, por más pequeñitas que sean.

La asesora y consultora política estuvo a punto de trabajar con Cynthia Viteri en 2006. Sebastián Bronley

¿Cuál es la diferencia entre fabricar y asesorar una imagen?

Si hablamos de candidatos políticos que es mi especialidad, puedo decirte que si alguien se deja asesorar es lo mejor. Si tengo el dinero para pagar lo adoraría, me encantan los consultores y los políticos, que cada uno haga su propio trabajo. No creo en la todología, pero sí en la expansión. Los procesos son súper sofisticados en la actualidad.

¿Le tocó algún político difícil?

Por supuesto, desde el candidato Correa (risas).

¿Qué tal alumno fue?

Él nos daba clases a todos la verdad, una persona muy enfocada, disciplinada y respetuosa de lo que hacía cada miembro de su equipo. Un comunicador nato.

¿Tiró la toalla con alguien?

Con una mujer en México, desde enero hasta junio del año pasado en las campañas seccionales. Estuve en tres y dos de ellas fueron con mujeres. Con una me reuní muy cerca de la Ciudad de México, fueron cinco días. Me pagaban un dineral, pero me retiré porque era una candidata muy majadera y malcriada. Nosotras a veces somos egocéntricas y creemos que lo sabemos todo, pero esta vanidad interna no nos deja que otra mujer nos diga lo que debemos hacer.



“El presidente Lasso debería mejorar la comunicación, se quedó pasmada y estancada. Se parte de una esencia y cómo vender mejor. La gente de la Asamblea también debería tener mejores equipos y prepararse en imagen personal y pública, finalmente se deben a un votante”.



¿Prefiere trabajar con hombres?

Con varones prefiero, pero déjame decirte que cuando volví a Ecuador, ya especializada, en 2006 tuve mi primera parada con Cynthia Viteri. No llegamos a un acuerdo económico con su jefe de campaña y por cosas del destino al poco tiempo conocía a Rafael Correa en un avión.

¿Y de la Cynthia Viteri del 2006 a la que vemos hoy con cuál se queda?

Una evolución total, es una mujer con una solvencia y una consistencia, independientemente de su ideología pienso que ella ama lo que hace y se le nota a leguas. Su personalidad es fuerte y transmite seguridad.

¿A qué otra mujer le ve cualidades de líder?

Me gusta mucho Susana González, está muy construida por dentro y por fuera. Al igual que Cynthia es una mujer fuerte.