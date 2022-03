El usuario de TikTok, @jaimeperesoficial, publicó el domingo un vídeo de 1992 en el que aparecen unas lozanas Paulina Rubio y Marián Sabaté, en ese entonces, de 21 y 26 años respectivamente.

En esa época, la artista mexicana, quien había abandonado Timbiriche, promocionaba en Latinoamérica su primer álbum en solitario, La chica dorada, de aquí se desprendieron éxitos como Mío y Amor de mujer que llegaron a las primeras posiciones en los charts de las emisoras de Ecuador.

En ese marco, la intérprete de Ni una sola palabra llegó a Guayaquil, causando gran expectativa en sus fans. Hace 30 años, uno de los espacios más populares en la televisión nacional era Aló que tal y este sirvió de vitrina para promocionar en ese entonces la carrera de la Rubio como solista.

En el vídeo, Marián, quien era el gancho del programa, le da la bienvenida, aunque hay química entre las dos, la ex pareja de Nicolás Vallejo-Nágera le deja saber que no le agradó un comentario que se hizo el día anterior, respecto a que no acudió a la cita de la revista de variedades de Telesistema (hoy RTS) por encontrarse enferma.

"Me sacó de onda que dijeran eso, porque estoy sana", manifestó, negando al mismo tiempo haber recibido una invitación previa del programa. Posteriormente la conversación transcurre con normalidad.

En el audiovisual, de dos minutos de duración, se pueden ver los exteriores de las antiguas instalaciones del canal (9 de Octubre y Pedro Moncayo) en el garaje actual de la Casa de la Cultura, en los años en que recién empezaban los trabajos de regeneración urbana en el Guayaquil que hoy conocemos.