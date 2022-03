Fernando Terranova no cree en los afrodisíacos, pues no considera que los alimentos tengan un efecto inmediato.

Para esta nueva edición de Tengo que decirlo, EXPRESIONES invitó al periodista de Ecuavisa, Fernando Terranova, a que comparta su manifiesto. Aquí están algunas de sus revelaciones.

1 “Cuando salí del colegio quise ser economista, soy bachiller contable. No seguí esa carrera, tomé el pre en Ingeniería en Artes Audiovisuales y luego me cambié al periodismo”.

2 “Mi abuelo fue camarógrafo y mi papá, productor. Ambos trabajaron en Ecuavisa cuando se llamaba Canal 2”.

3 “Desde niño admiro a don Alfonso Espinosa de los Monteros, pero también veía a la ‘reportera del drama’ (María Sol Galarza). Tuve la oportunidad de conversar con ella hace poco en una emisora y se lo dije”.

4 “Llevo 10 años en el mundo de las noticias. Empecé en la radio, fui locutor de boletines informativos en la radio de la Católica y realicé algunas locuciones institucionales”.

5 “En 2014 entré a Ecuavisa como corrector de estilos, laboraba tras cámaras y luego me dieron la oportunidad como redactor de las noticias internacionales”.

6 “Hace seis años me lanzaron al ruedo como reportero y fue a raíz del terremoto en Manabí”.

7 “Hay que hacerle caso a las señales. Todo pasa por algo y tiene un porqué. Soy de quienes escucha a esa voz interior que te guía. No espero a que llegue el momento perfecto para actuar, me lanzo”.

8 “No me urge el tema de la paternidad ni formar una familia. Conforme pasan los años piensas en un proyecto de vida, pero será más adelante. No sé hasta qué edad uno sigue siendo un muchacho (risas)”.

9 “Admiro profesionalmente a María Isabel de Lebed, es una dama en todo el sentido de la palabra. Siempre se involucra y participa con los reporteros del canal, hasta nos toma la lección con los temas a tratar. A ella se le puede apagar el prompter y seguirá hablando porque está bien documentada de lo que informa”.

10 “Alguna vez me quedé en blanco, pero seguí hablando. Algo se tiene que decir, aunque sea la hora”.

11 “Mi mayor metedura de pata ha sido regar el café en el set de noticias. Estaba con Samantha Mora y el accidente está en mi Instagram, pero soy un ser humano (risas)”.

12 “Me ubico en el entorno donde estoy. Con amigos se me puede escapar una palabrota, pero no al momento de informar o entrevistar. Identifico los lugares y los espacios, de lo contrario, estaría desubicado en la vida”.

13 “No me agrada descubrir que detrás de una acción se oculta un interés u otra intención. Soy íntegro y claro en cualquier relación interpersonal o afectiva, serlo para mí es nobleza. Soy muy perceptivo en estas cosas”.

14 “No comparto esa teoría que a alguien le falta malicia. No, lo que falta es bondad. Me han dado puñaladas, pero no cambio y, a veces, peco de ingenuo”.

15 “Entre mis amigos en los medios se me vienen a la mente María Gabriela Carpio, Carlos Sacoto, quien pronto se casará. Me llevo muy bien con Merlyn Ochoa, Diego Cuenca, William Yong, José Carlos Alvarado, Pedro Jiménez y Rafael Hernández. Samantha Mora es mi pana”.

16 “El periodismo comunitario tiene de bueno que recoges sugerencias, reclamos o quejas de la gente estando a veces fuera del trabajo. Es un ‘feedback’ que no lo obtienes en otro lado. Escucho a la gente y trato de hallar alguna solución”.

17 “Me gusta cocinar, lo último que hice fue un meloso de mariscos”.

18 “No creo en los afrodisíacos, no existen. Es un mito eso de que algún alimento te dé un efecto inmediato y le creo a mi nutricionista”.

19 “Es bueno ser intenso, lo soy en mi trabajo porque voy hasta el final, lo que evito es ser tóxico. Hay que perseguir algo, pero todo tiene límites y hay que soltar”.

20 “Es difícil dejar de ser periodista en tus momentos de desconexión”.

21 “Lo más osado que he hecho es ir a un decomiso de drogas en Bastión Popular y sin resguardo policial”.

Fernando confiesa que a veces peca de ingenuo porque carece de malicia. Christian Vásconez

22 “Estoy cerca de los 30, me mantengo alerta en muchas cosas, pero todavía tengo fe en la humanidad”.

23 “La injusticia, el irrespeto y la sabiduría criolla, me dañan el genio. Hace poco me chocaron el carro, el tipo huyó y dejó a su esposa para que se hiciera cargo”.

24 “Pido perdón a la gente de la ATM, pero hace mucho tiempo manejé con una licencia caducada, me la retuvieron y me multaron faltando un día para volver a Rusia”.

25 “La química y la dinámica con Estéfani Espín ha sido buena, hemos compartido el camerino y aprendo mucho de ella. La he llevado un poquito a la informalidad y ha surgido una relación laboral interesante”.

26 “Quisiera estar siempre en el mundo de las noticias, pero estoy preparado y listo para desempeñarme en lo que sea. En la vida no siempre ocurre lo que uno desea y quiere y mis padres me enseñaron el valor del trabajo digno”.