Reportero gráfico, publicista, amante del yoga y la buena cocina. EXPRESIONES conversó con el reciente ganador del reality MasterChef, el guayaquileño Andrés Arrata y el encuentro quedó plasmado en esta entrevista.

De todas sus facetas, ¿cuál es la que más le divierte?

La de papá, me encanta serlo. Lo he disfrutado en los últimos años. Tener la oportunidad de ser fotógrafo y que mi propio negocio y oficina quedaran en casa me permitió ver crecer a mis niños, que hoy entran en la adolescencia. Fue una buena combinación que logré junto a mi esposa, quien es una mujer banquera, de oficina y horarios, con estructuras. Yo soy libre y tuve la suerte de estar en casa y desempeñar un rol paterno hermoso.

¿Qué otras cosas disfruta del día a día?

La paz y la tranquilidad. En algún momento del día necesito estar solo unos 40 minutos en total silencio. Ahí es donde otra de mis facetas, que es la meditación, funciona para conectar conmigo mismo.

¿Y qué otras facetas conectan con usted?

La naturaleza, para mí, es el espacio en el que encuentro a Dios. Cada fin de semana salgo con mi familia a algún lugar, sea la playa, la montaña o al campo buscando la paz. En Galápagos ahora vivo en medio de un bosque.

¿Qué lo llevó a vivir en Galápagos?

La locura de mi esposa de aceptar un trabajo. Se dio la oportunidad y le dije que era lo que necesitábamos en nuestras vidas y se dio. Tenemos la bendición de vivir en las islas.

¿Y se llevará el auto allá?

No hay cómo llevarse algo (risas). Debo venderlo.

Aunque le gustó la experiencia de MasterChef, no volverá a participar en otro reality. Sebastián Bronley

¿Es cierto que abrirá un restaurante en las Islas Encantadas?

Me encantaría. No es tan fácil, porque hay ciertas normativas que hay que cumplir. Quiero potencializar las riquezas que tiene Galápagos. Es un tesoro natural que va más allá de lo que vemos en fotos o en videos. Es un resumen de Ecuador. Encontrarás el mejor chancho silvestre del país seguramente y el chivo arisco tiene un sabor singular.

¿Qué ingredientes componen su vida?

Amor y memoria son mis ingredientes básicos para cualquier receta.

¿Y la sal?

Mi familia.

¿Lo dulce?

Las sonrisas. Amo la gente que sonríe y me regala ese momento.

El fotógrafo y publicista no descarta abrir un restaurante en Galápagos si es que se dan las condiciones. Sebastián Bronley

¿Qué lo pone como agua hervida?

La injusticia. Tengo la claridad de lo que está bien y lo que está mal. Los actos injustos son lo único que me pueden borrar la sonrisa, no te imaginas cómo me pongo.

¿Qué cocina a fuego lento?

La vida debe ser cocinada a fuego lento, la prisa es su principal enemigo.

¿En microondas, nada?

Nada. Te facilita la vida, pero al mismo tiempo te la entorpece y te la complica. Soy un hombre que vive y respira lento y me enorgullece eso.

¿Un resumen de sus cinco meses en India?

Un entendimiento y un contacto absoluto con Dios. Entender que la voluntad divina es lo que marca nuestras vidas y hay que estar entregados a ella. Esa fue la principal enseñanza.

¿De sus compañeros de MasterChef con quién mantiene una amistad?

Con todos. Tengo 21 nuevos amigos. Los quiero mucho, son mis hermanitos, mis hijos, mis primos, mis compañeros.

¿A ninguno sintió ganas de verlo como un pollo a la brasa?

Para nada. Más bien con cualquiera de ellos me visualizo comiendo un pollo a la brasa.

Alguna vez Guido Valero, un chef guayaquileño, me dijo que para estar en un reality hay que tener un tornillo flojo, ¿está de acuerdo?

Para estar en un reality hay que estar loco. De los 22 participantes que estuvimos en MasterChef unos teníamos el tornillo más flojo que otros. La locura es hermosa, te permite enfrentar la vida de una manera distinta y libre, fuera de las estructuras impuestas por el mundo y con tu esencia real.