Hablar de Concha Velasco, es referirse a una de las artistas más completas que ha exportado la Madre Patria.

Desde hace tres semanas la actriz y presentadora de la televisión española vive en una residencia para ancianos en el centro de Madrid.

De acuerdo al diario El País, hijos tomaron la decisión de trasladarla a ese lugar por su delicado estado de salud.

Manuel Martínez Velasco, uno de los dos hijos de la también cantante confirmó al medio El PAÍS la noticia y dio detalles del por qué ya no puede vivir en su casa. “Era una situación muy complicada por el gran grado de dependencia que tiene mi mamá, así que pensando en su estado de salud desde hace algún tiempo vive en una residencia”, dice el escritor de 45 años.

Añade que ella necesita mucha atención y cuidados profesionales que ni él ni su otro hijo, Paco, pueden darle. “Tanto mi hermano como yo trabajamos fuera de casa. Eso se traducía en que mi madre pasaba muchas horas sola. Nos dimos cuenta de que necesitaba atención las 24 horas y por nuestros trabajos no podíamos estar con ella todo ese tiempo”.

Manuel, quien publicó recientemente su primera novela Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte sostiene que su madre “está bien, aunque su grado de movilidad se ha ido deteriorando mucho por su artritis” y se vieron en la situación de comprobar que es muy complicado cuidar a una persona mayor con dependencia cuando no se está preparado para ello. “Cuando la casa no está adaptada es muy difícil que entre la silla de ruedas, que gire, poder llevarla bien al baño y muchas cosas que no son sencillas, la convivencia se hace inviable”, enfatiza.