Chris Rock, la Academia confirma que su broma no estaba en el libreto

Más de una semana ha pasado desde que la cachetada de Will Smith a Chris Rock sacudiera al mundo y este incidente ocurrido en la noche del Óscar todavía da mucha tela que cortar. Lo que se sabe ahora es que la broma del humorista a Jada Pinkett Smith acerca de su alopecia no estaba en el guion de la ceremonia.

Will Packer, productor de la gala, ofreció una entrevista al programa de televisión Good Morning America y en ella dio a conocer asuntos no conocidos de lo vivido el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles.

El productor explicó que el lamentable comentario de la alopecia no estaba preparado -la comparó con el personaje de la teniente O’Neil por su cabeza rapada-, al igual que muchas de las bromas que el cómico hizo sobre el escenario. "Tenía una increíble lista de chistes planeados, pero no contó ninguno de los que estaban previstos. Inmediatamente empezó a improvisar", manifiesta Packer, quien señaló que es práctica habitual en el trabajo de Rock, aunque en ningún caso imaginó que sucedería algo así: "Chris Rock está acostumbrado a meterse con la gente pero nunca esperó que lo cachetearan" .

En un principio el ejecutivo llegó a pensar que era algo planeado entre los dos. "Pensé que era parte de algo que Chris y Will estaban haciendo por su cuenta. Nada importante. No me preocupó en absoluto", recordó.

De hecho, cuando Smith volvió a su asiento lo hacía riendo, igual que también hizo Rock tras recibir el golpe. No obstante, ante la duda y tras escuchar los improperios del actor desde su asiento, Chris Rock le confirmó que, efectivamente, el golpe había sido real. "Me miró y me dijo que sí, que acaba de recibir un golpe de Muhammad Ali. Inmediatamente se puso en modo de broma, pero se notaba que estaba completamente conmocionado", contó.

Robert Mills, el productor de la cadena ABC que emitía la gala, tampoco se dio cuenta de la gravedad del incidente hasta que no escuchó los gritos de Smith y la reacción de Rock: "Comenzamos a darnos cuenta de que aquello era real cuando Chris, quien conoce los límites de los estándares de emisión, dijo 'Will me acaba de dar una bofetada’. Fue cuando se hizo evidente que no era una broma".