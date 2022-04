“El jazz no es solo música; es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar”, fueron las palabras de la artista Nina Simone al resaltar la filosofía de este ritmo. Y ahora que el 30 de abril se conmemora el Día Internacional del Jazz, declarado por la Unesco, son más relevantes que nunca. Bajo esta premisa la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil también se suma al homenaje de ritmo rico a nivel artístico y cultural al ser un ejemplo de diversidad y lucha contra el racismo.

Por cuarto año consecutivo los alumnos y personal docente invitan al público en general a ser parte de esta celebración que se realiza a nivel mundial desde el 2011. “Este año es muy especial. Luego del gran encierro ocurrido por la cuarentena, regresar a las actividades presenciales es un alivio para todos. Es el momento de reencontrarnos con el arte, y fue el que nos rescató durante esos días solitarios”, explica Jenny Villafuerte, docente de la institución.

Las actividades musicales se llevarán a cabo el 28, 29 y 30 de abril de 2022 en las instalaciones de la UCSG y Plaza Guayarte de forma gratuita.

Mañana se proyectará el documental “93: historias contadas a través de un piano” de Guido Bajaña Yude a las 11:00. Este encuentro será en el Auditorio Leonidas Ortega (instalaciones UCSG). El viernes es el conversatorio con el pianista de jazz Francisco Echeverría, dirigido por Jenny Villafuerte. A las 11:00. Y el sábado se brindará un concierto que contará con la participación de diversas agrupaciones como Faculty Band UCSG, Roberto Bolaños, In Da Pocket, PI9, Wong Two Three, Jazzy Buda, A Groove Supreme, Sánchez Sigüenza y Bravo Trío. Este encuentro es de 11:00 a 16:00 en Plaza Guayarte.

“El jazz es un género universal y ha permitido la integración con el folclore de los países. Es un género que nos ayuda a la reflexión. Como UCSG estamos felices de llevar a cabo este evento porque somos una institución pionera de implementar en su curriculum pedagógico el lenguaje del jazz”, concluyó la docente.