La relación entre Tik Tok y la industria musical se ha estrechado, y con el paso del tiempo se ha podido constatar los frutos de esta unión que solo ha traído cosas buenas.

Actualmente, la plataforma permite a los usuarios descubrir nuevos artistas y darle una segunda oportunidad a canciones que ya habían quedado en el olvido. También, es un espacio diferente a las otras redes sociales, ya que los artistas se muestran más reales y en otras facetas, que permite que sus ídolos conecten de una manera distinta con ellos.

Paul Hourican, Director de Operaciones Musicales de la aplicación asegura que “TikTok ha revolucionado la forma de descubrir música online. Cuando la música actual es corta, transformable y viral, influye en todo lo que toca: marcas, usuarios, productores, editores y artistas”.

Desde finales del año pasado, los artistas chilenos han sentido y comprobado lo fuerte que puede ser la plataforma para el crecimiento de su música ya que varias de sus canciones han pegado fuerte en la comunidad hispanohablante de Tik Tok, que como resultado ha traído un aumento de personas que los escuchan así como seguidores en otras redes. Le contamos cuáles son estos cantantes y sus temas para cuando quiera crear un video viral, ya sabe qué audio escoger.

Polimá Westcoast

Se ha convertido en uno de los mayores influyentes de los artistas de trap en Chile. Nacido en Independencia en 1997, Polimá Ngangu Orellana conocido artísticamente como Polimá WestCoast, comenzó su camino musical en el 2017. Las canciones que lanzaba empezaron a sonar por todo su país, y también en Argentina y Uruguay. En 2019, su carrera dio un giro tras firmar con Sony Music, y grabar una Bizarrap Session que influyó que su nombre se hiciera más conocido en el país gaucho. Ultra solo, un featuring con Pailita, es el nombre de su último sencillo y el que más reproducciones ha alcanzado en Spotify, está por llegar a los 85 millones. Además de ser muy pegajoso, se debe a que una estrofa del tema se ha viralizado en Tik Tok. “De qué sirve si no estás a mi lao, por ti paso el día conectao’ pendiente al cel, pendiente a ti, pendiente si subes una story”, dice la parte de la canción que ya la han usado más de 2 millones de personas en la aplicación para hacer videos.

Standly

Con 19 años, su carrera musical solamente va en ascenso ya que dos de sus canciones se han vuelto muy conocidas en redes sociales. Mi gata y Pégate son dos sencillos del artista que juntos suman más de 132 millones de ‘plays’ en Spotify y que Tik Tok, la primera tiene más de 600 mil videos. “Toma tussi, gasta la plata con un par se puso bellaca, fumo de la mata y no se atrapa”, dice la oración que ha captado la atención de los usuarios de la plataforma. La música de Standly va por el género de reguetón y trap que tanta acogida están teniendo en su país y en Sudamérica.

Cris MJ

Este es otro artista joven chileno que no se ha escapado de las tendencias musicales de Tik Tok. Y es que su canción Una noche en Medellín lanzada este año, no ha dejado de sonar. Ver a personas bailando y que de fonda se escuche “Y me puse las Balenciaga mami, no te haga', vente pa' acá, tú eres brava me gusta porque eres malvada, no está operada y así mata las mirada”, es de los videos que más se ven en la aplicación actualmente. Gracias a la viralización del tema, sus oyentes en Spotify aumentaron notoriamente, así como su nombre es cada vez más conocido en toda Latinoamérica.