Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Mundo, Bolivia, Elecciones generales 2025
Dos personas leen periódicos con cobertura en portada de las elecciones presidenciales de Bolivia en un quiosco, en La Paz, el 18 de agosto de 2025.AFP

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, los hombres que se disputarán la presidencia de Bolivia

¿De dónde provienen los dos aspirantes que compiten por relevar a la izquierda?

El próximo presidente de Bolivia se decidirá entre un senador y un expresidente, en una inédita segunda vuelta entre dos opciones de derecha tras 20 años de gobiernos de la izquierda que empoderó Evo Morales.

RELACIONADAS

Rodrigo Paz se sorprendió al imponerse en la elección de este domingo 17 de agosto de 2025 sobre el exmandatario Jorge Quiroga, a quien enfrentará el 19 de octubre.

Ambos candidatos capitalizaron el rechazo del electorado al Movimiento Al Socialismo (MAS), al que se le atribuye la severa crisis económica derivada de la falta de dólares.

¿Quiénes son los dos aspirantes que compiten por relevar a la izquierda?

El finalista inesperado

Rodrigo Paz Pereira, economista de 57 años, es hijo del exmandatario socialdemócrata Jaime Paz Zamora (1989-1993). Su triunfo en la primera vuelta resulta inesperado, pues hasta hace una semana las encuestas lo ubicaban entre el tercer y quinto puesto.

Jurados cuentan votos al cierre de la jornada de elecciones generales de Bolivia este domingo, en el municipio de Villa Tunari (Bolivia).

"Nulo", la constante en el conteo en un centro de votación en región afín a Morales

Leer más

Además de senador por Tarija, un departamento al sur de Bolivia, ha sido diputado y alcalde de la capital de esa región fronteriza con Argentina.

RELACIONADAS

"Quiero felicitar al pueblo boliviano, porque ha dicho: 'Quiero cambiar'. Y esta es una señal de cambio (...), la grandeza del pueblo boliviano que quiere un otro destino", dijo frente a una multitud de sus seguidores en el centro de La Paz.

Nació en Santiago de Compostela, España, mientras su familia estaba exiliada por la persecución de la dictadura militar. Ostenta la nacionalidad boliviana debido al origen de su padre. Su madre es española.

Lejos de las polémicas entre Quiroga y el millonario Samuel Doria Medina, que acaparaban los telediarios como los favoritos, hicieron una campaña discreta y austera al frente del Partido Demócrata Cristiano.

Prometió una incorporación de las clases medias y bajas a la vida económica con créditos accesibles, libre importación de productos y una reforma tributaria para incentivar la industria nacional.

Un gran activo de su campaña fue su candidato a vicepresidente Edman Lara, un capitán de la policía que durante años ha forjado una imagen de luchador contra la corrupción dentro de su institución.

Heredero de un exdictador

Jorge Quiroga es un ingeniero de 65 años, graduado en la Universidad A&M de Texas, ejemplo de la multinacional estadounidense IBM y hoy candidato de la alianza política Libre.

Dina Boluarte

Bolivia rechaza las declaraciones de Boluarte sobre ser un "Estado fallido"

Leer más

Meses atrás aún formaba parte de un bloque de oposición, junto con Doria Medina, que se comprometía a llevar un único candidato a la presidencia. Pero por diferencias sobre la selección del postulante, se retiró.

RELACIONADAS

Más conocido como "Tuto", apodo que agregó a su nombre oficial, fue vicepresidente del militar Hugo Banzer, un exdictador que a fines de la década de 1990 alcanzó la presidencia por la vía democrática. Lo reemplazó luego de su renuncia por cáncer en 2001 y 2002.

Buscó también la presidencia en 2005 y 2015, pero nunca tuvo tantas posibilidades como ahora.

Se denomina liberal, pero también atrae los votos más conservadores.

"Me voy a dedicar a salvar la economía de Bolivia, a traer inversiones, a abrir mercados. Voy a hacer acuerdos de libre comercio con China, con Corea, con Japón, con Europa", dijo a la AFP.

Promete un "cambio sísmico": reducir el déficit fiscal, reducir el Estado, privatizar todas las empresas públicas deficitarias e impulsar una nueva Constitución con giros "radicales".

"La crisis no va a amainar (...). Es el desafío institucional, económico, moral más grande de nuestra historia. Y lo vamos a enfrentar todos juntos", dijo el domingo, luego de conocer su paso a la segunda vuelta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Hinchas del Barcelona SC increparon a Antonio Álvarez en el segundo gol de Macará

  2. Casi una semana después, el Gobierno no sabe cómo se financió la marcha contra la CC

  3. Gobierno responde a la investigación de EXPRESO sobre prestadores externos del IESS

  4. Diálogos Fotográficos en Guayaquil: Chambi, Serrano y Peña en el Nahim Isaías

  5. Daniel Noboa y Lula da Silva: ¿De qué hablarán los presidentes de Ecuador y Brasil?

LO MÁS VISTO

  1. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

  2. Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio

  3. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  4. Los dueños de la salud: el ominoso silencio de 36 angelitos, por Roberto Aguilar

  5. Los dueños de la salud: $ 25 millones del afiliado al IESS se destinaron a auditorías

Te recomendamos