Olón: Iglesia suspende a párroco tras denuncia de presunto abuso contra menores

La Iglesia del Ecuador en un comunicado ratifica su “posición de cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral”

El caso Olón, que involucra a un sacerdote, continúa generando reacciones. Este lunes 18 de agosto, la Diócesis de Santa Elena finalmente se pronunció.

En un comunicado público, la institución indicó que, en relación a los hechos sobre los que la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa, la Iglesia del Ecuador ratifica su “posición de cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral”.

Caso Olón: Diócesis de Santa Elena separa a sacerdote investigado por abuso

El documento añade: “El obispo de Santa Elena ha procedido a separar al sacerdote D.S. de su oficio pastoral, mientras duren las investigaciones civiles y canónicas, activando todos los protocolos para garantizar el cuidado y protección de las posibles víctimas”.

La Diócesis aseguró que colaborará con las investigaciones en marcha y que espera que “lo más pronto posible este hecho se esclarezca y prevalezca la verdad”.

¿Qué investiga la Fiscalía en el caso del párroco de Olón?

La tarde del domingo 17 de agosto, la Fiscalía anunció en su cuenta de X que abrió, de oficio, una investigación previa por presunto abuso sexual que involucraría a un clérigo de la parroquia de Olón, provincia de Santa Elena.

Entre las diligencias ordenadas están:

Solicitar a la DINAPEN un informe preliminar,

Levantar información relacionada con los hechos denunciados.

El escándalo estalló tras la difusión de un video en redes sociales publicado por la activista Sybel Martínez. En las imágenes se acusa al sacerdote Diego Sosa, párroco de la localidad, de haber ingresado a su vivienda acompañado de dos adolescentes que colaboran como monaguillos.

Caso Olón: Aquiles Álvarez exige indagación urgente contra sacerdote



En torno al caso, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó en sus redes sociales tras la difusión de un video grabado en Olón, donde el sacerdote fue increpado por varias personas que lo acusaron de estar en una habitación con menores de edad en ropa interior.

“Esto mínimo merece una gran investigación. A primera vista, da asco y mucha preocupación. Que se investigue urgente”, escribió Álvarez en su cuenta de X.

