Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

olon sacerdote santa elena
Iglesia suspende a párroco de Olón mientras avanza indagaciónEXPRESO

Olón: Iglesia suspende a párroco tras denuncia de presunto abuso contra menores

La Iglesia del Ecuador en un comunicado ratifica su “posición de cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral”

El caso Olón, que involucra a un sacerdote, continúa generando reacciones. Este lunes 18 de agosto, la Diócesis de Santa Elena finalmente se pronunció.

En un comunicado público, la institución indicó que, en relación a los hechos sobre los que la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa, la Iglesia del Ecuador ratifica su “posición de cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral”.

Caso Olón: Diócesis de Santa Elena separa a sacerdote investigado por abuso

El documento añade: “El obispo de Santa Elena ha procedido a separar al sacerdote D.S. de su oficio pastoral, mientras duren las investigaciones civiles y canónicas, activando todos los protocolos para garantizar el cuidado y protección de las posibles víctimas”.

La Diócesis aseguró que colaborará con las investigaciones en marcha y que espera que “lo más pronto posible este hecho se esclarezca y prevalezca la verdad”.

¿Qué investiga la Fiscalía en el caso del párroco de Olón?

La tarde del domingo 17 de agosto, la Fiscalía anunció en su cuenta de X que abrió, de oficio, una investigación previa por presunto abuso sexual que involucraría a un clérigo de la parroquia de Olón, provincia de Santa Elena.

Entre las diligencias ordenadas están:

  • Solicitar a la DINAPEN un informe preliminar,

  • Levantar información relacionada con los hechos denunciados.

El escándalo estalló tras la difusión de un video en redes sociales publicado por la activista Sybel Martínez. En las imágenes se acusa al sacerdote Diego Sosa, párroco de la localidad, de haber ingresado a su vivienda acompañado de dos adolescentes que colaboran como monaguillos.

Caso Olón: Aquiles Álvarez exige indagación urgente contra sacerdote

En torno al caso, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó en sus redes sociales tras la difusión de un video grabado en Olón, donde el sacerdote fue increpado por varias personas que lo acusaron de estar en una habitación con menores de edad en ropa interior.

Esto mínimo merece una gran investigación. A primera vista, da asco y mucha preocupación. Que se investigue urgente”, escribió Álvarez en su cuenta de X.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Hinchas del Barcelona SC increparon a Antonio Álvarez en el segundo gol de Macará

  2. Casi una semana después, el Gobierno no sabe cómo se financió la marcha contra la CC

  3. Gobierno responde a la investigación de EXPRESO sobre prestadores externos del IESS

  4. Diálogos Fotográficos en Guayaquil: Chambi, Serrano y Peña en el Nahim Isaías

  5. Daniel Noboa y Lula da Silva: ¿De qué hablarán los presidentes de Ecuador y Brasil?

LO MÁS VISTO

  1. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

  2. Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio

  3. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  4. Los dueños de la salud: el ominoso silencio de 36 angelitos, por Roberto Aguilar

  5. Los dueños de la salud: $ 25 millones del afiliado al IESS se destinaron a auditorías

Te recomendamos