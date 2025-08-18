Daniel Noboa y Lula da Silva: ¿De qué hablarán los presidentes de Ecuador y Brasil?

La conversación entre Noboa y Lula se centrará en cinco ejes estratégicos

Los presidentes Daniel Noboa de Ecuador y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil protagonizan un encuentro diplomático en Brasilia.

Este lunes 18 de agosto, los presidentes Daniel Noboa de Ecuador y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil protagonizan un encuentro diplomático en Brasilia, en el marco de una gira sudamericana que busca fortalecer los vínculos bilaterales y regionales. La reunión, celebrada en el Palacio de Planalto y seguida por un almuerzo en el Palacio de Itamaraty, marca el primer acercamiento entre ambos mandatarios desde la elección de Noboa en abril pasado.

(Te invitamos a leer: Daniel Noboa inicia en Brasil su gira por la región y se reunirá con Lula)

La conversación entre Noboa y Lula se centrará en cinco ejes estratégicos:

Trump no está preocupado por un acercamiento comercial entre Latinoamérica y China Leer más

Comercio bilateral: Ambos gobiernos buscan ampliar el intercambio comercial, que en 2024 alcanzó los 1.100 millones de dólares, con una balanza favorable para Brasil. Ecuador exporta productos como camarón, banano y cacao, mientras que Brasil envía automóviles, papel, trigo y calzado.

Respuesta conjunta a los aranceles de EE.UU.: La reciente imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump —50% para Brasil y 15% para Ecuador— ha motivado a ambos países a coordinar una estrategia común frente a esta nueva guerra comercial.

Integración regional: Noboa y Lula coinciden en la necesidad de fortalecer la voz latinoamericana en foros multilaterales como la ONU, y promover una mayor cohesión política y económica en América del Sur.

RELACIONADAS Lula da Silva recibirá a Noboa en agosto para tratar temas económicos y políticos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Isaac Fontana/ EFE

Cooperación ambiental: Se abordarán iniciativas conjuntas para la protección de la Amazonía y la transición energética. Lula presentará los planes de Brasil para la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém.

Hoje recebemos no Palácio do Planalto o presidente do Equador, Daniel Noboa. Vamos debater temas importantes para os dois países, como comércio bilateral, investimentos, desenvolvimento social, ciência e tecnologia, integração sul-americana, meio ambiente e mudança do clima… pic.twitter.com/vPY1hpzNZG — Lula (@LulaOficial) August 18, 2025

Seguridad regional: La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico será otro punto de discusión, en busca de estrategias compartidas que refuercen la seguridad en la región.

Un encuentro con proyección internacional

Esta es la agenda de Daniel Noboa por Sudamérica: Brasil, Uruguay y Argentina Leer más

La visita de Noboa a Brasil no solo busca afianzar la relación bilateral, sino también posicionar a Ecuador como un actor relevante en el escenario internacional. Acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld y varios ministros, el mandatario ecuatoriano continuará su gira por Uruguay y Argentina, con miras a consolidar alianzas estratégicas en comercio, seguridad y sostenibilidad.

Pese a sus diferencias ideológicas —Lula representa el progresismo latinoamericano, mientras Noboa se identifica con una línea conservadora—, ambos líderes han mostrado disposición para trabajar en conjunto por objetivos comunes. Este encuentro, cargado de pragmatismo, podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre Ecuador y Brasil.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ