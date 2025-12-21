Tadej Pogacar se consolida como el rey del ciclismo mundial tras un 2025 histórico

El esloveno firmó una temporada sin precedentes, acumuló 20 triunfos en 50 días y ya es comparado de tú a tú con Eddy Merckx

Firmando hazaña tras hazaña en un 2025 inolvidable, el esloveno Tadej Pogacar (Klanec, 27 años) se confirmó como el rey indiscutible del ciclismo mundial. Los calificativos ya escasean para definir la dimensión de un corredor que suma 108 victorias, con 4 Tour de Francia, 2 Mundiales, 1 Europeo y 10 monumentos en su palmarés.

El nuevo reto de Pogacar es tan ambicioso como simbólico: alcanzar y, si es posible, superar al belga Eddy Merckx, “El Caníbal”, considerado por décadas como el mejor ciclista de todos los tiempos. El listón es altísimo, pero convertirse en leyenda absoluta está al alcance del bicampeón mundial.

“Ha sido mi mejor temporada”, resumió Pogacar tras conquistar su quinto Giro de Lombardía consecutivo, un registro inédito en la historia del ciclismo.

Un dominio sin precedentes en los monumentos

Solo en las grandes clásicas monumento, Pogacar ya es el tercer ciclista más laureado de la historia. En el balance global del 2025, el esloveno logró 20 triunfos en apenas 50 días de competición, una cifra que refuerza su dominio total en el calendario internacional.

Merckx, el único rival en la historia

Los objetivos para la temporada 2026 están claramente definidos. Pogacar está a un paso de su quinto Tour de Francia y, si logra el maillot amarillo en París, ingresará al selecto club de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.

Antes, el esloveno intentará cerrar su colección de monumentos con dos carreras que aún se le resisten: Milán–San Remo y París–Roubaix.

Actualmente, el ciclismo moderno se alimenta del debate permanente entre Pogacar y Merckx. Para muchos aficionados y especialistas, el número uno del ciclismo ya es el esloveno, aunque el propio corredor evita la comparación:

“Cada uno es único a su manera”, ha señalado en más de una ocasión.

Un estilo ofensivo que marca época

Si en algo coinciden ambos campeones es en el espíritu ofensivo en carrera. Merckx imponía su ley a base de ataques constantes; Pogacar, por su parte, ha firmado exhibiciones memorables con ataques lejanos, incluso a más de 100 kilómetros de meta.

El Mundial de Ruanda, el Europeo, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Flandes y la Strade Bianche fueron escenarios donde rompió todas las estrategias de sus rivales.

Sus perseguidores, relegados a un segundo plano

El dominio de Pogacar ha eclipsado a figuras como Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel, Simon Yates y Jonas Vingegaard. La primavera arrancó con el triunfo del neerlandés Van der Poel en la Milán–San Remo, donde Pogacar fue tercero.

El belga Remco Evenepoel (25 años), nuevo fichaje del Red Bull Bora, fue una de las principales víctimas del “rodillo Pogacar”. Aunque brilló en las contrarreloj —campeón del mundo y de Europa—, en ruta siempre terminó a la sombra del esloveno.

En las grandes vueltas, Simon Yates destacó en el Giro de Italia y Jonas Vingegaard se llevó una Vuelta a España marcada por la polémica, que no pudo finalizar en Madrid debido a las manifestaciones propalestinas que condicionaron el cierre de la ronda.

