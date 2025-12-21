Clasificados a Copa Sudamericana: ¿Quiénes son los que aseguraron el cupo en Ecuador?

Macará y Deportivo Cuenca son los equipos que ganaron el boleto respectivo en el segundo hexagonal de LigaPro

El inédito formato de LigaPro presentó emociones en la definición de los cupos a la Copa Sudamericana 2026. Macará y Deportivo Cuenca aseguraron los dos primeros puestos del segundo hexagonal en sus últimos encuentros, respectivamente.

El conjunto ambateño, que culminó su ruta competitiva con una victoria (2-0) como visitante contra Aucas, selló su clasificación tras una notable reacción en el tramo final. La llegada del técnico Guillermo Sanguinetti, en abril, marcó una respuesta favorable para salir de una racha negativa que lo tenía en zona de descenso con el estratega Alexandre Pallarés.

Sanguinetti, aunque empezó su recorrido con un empate (0-0 ante Delfín) en la fecha 9 de la fase inicial y una continua inestabilidad de resultados, levantó al equipo guaytambo y lo metió en la pelea por el boleto copero. En el hexagonal 2 ganó 8 compromisos y perdió 2.

Deportivo Cuenca celebró la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. BORIS ROMOLEROUX

Tras lograr el objetivo, el entrenador argentino dijo: “Sabíamos que teníamos varios resultados para poder clasificar, pero como hablé con los jugadores antes del arranque, era muy importante terminar de buena manera todo lo que se había hecho muy bueno”.

Sobre el triunfo frente a los orientales, que también buscaban el boleto, Sanguinetti admitió la dificultad y la “necesidad” de ambos, pero aseguró supieron “aguantar cuando se tenía que aguantar y contragolpear para doblegar al rival”.

Por otra parte, los morlacos, con la dirección de Norberto Araujo tuvieron una primera parte del torneo con posibilidades de entrar al top de los que buscarían el título, sin embargo, se cayó en el camino y se instaló en el segundo hexagonal. Allí corrió con la suerte de los resultados negativos de sus rivales directos: Aucas y Emelec

El Expreso Austral solo sacó la victoria en 4 oportunidades, empató 1 y fue derrotado en 5. Cerrar su participación con una goleada (5-1) sobre el Bombillo los dejó con el pase a Sudamericana.

“Más allá del resultado, cumplimos con el objetivo. Cuando nos sentamos con (Luis Miguel) Escalada (gerente deportivo) hablamos de un recambio general. Armamos un gran grupo y eso fue fundamental... Haber tenido 29 fechas y estar cerca de la cuarta posición no es fácil. A los tres meses empezaron los problemas económicos, no pudimos reforzarnos a mitad de año y llegaron las lesiones y los altibajos”, valoró Araujo luego del triunfo.

El Beto, como es conocido el exdefesor central, se refirió respecto a su continuidad al mando de los colorados: “Hay gente que quiere venir a ayudar (económicamente) al Cuenca. Ojalá se pueda sostener la base del equipo. Lo pensaremos con mi cuerpo técnico. Tenemos que analizarlo”.

“Hemos construido un grupo de buenas personas, no pararon pese a las adversidades. Si me toca estar a mí, ojalá se puedan quedar”, agregó.

¿A quiénes enfrentará Macará y Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana?

Macará se enfrentará a Ecuador 1 y Deportivo Cuenca jugará contra Ecuador 2 en la primera fase de la Copa Sudamericana. Estos cupos se definen con el duelo que entre Libertad y Orense a jugarse el domingo 21 de diciembre, los dos en los puestos 5 y 6, en ese orden, del primer hexagonal.

