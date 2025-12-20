Hernán Galíndez y el título de Copa Ecuador ganado por la U. Católica: Esto dijo

El guardameta expresó su felicidad tras el éxito de la Chatoleí, equipo en donde jugó por varios años

Se acordó de sus raíces y se sumó a las felicitaciones. Tras la histórica coronación de Universidad Católica en la Copa Ecuador, el guardameta Hernán Galíndez se unió a los festejos con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El portero de la selección tricolor, plenamente identificado con los colores del Trencito Azul, utilizó su cuenta de Instagram para reconocer el esfuerzo conjunto de futbolistas, cuerpo técnico, directiva y afición.

Dentro de su dedicatoria, Galíndez resaltó la figura del capitán Facundo Martínez, subrayando que la constancia fue la clave para este éxito.

Con Hernán Galíndez en el pórtico, Universidad Católica fue campeón de la Serie B en la temporada 2012. Archivo

“Tarda en llegar y al final hay recompensa. ¡Salud campeones!”, escribió el arquero, una frase que resonó profundamente entre la hinchada camaratta, que recibió con gratitud el gesto de uno de sus referentes históricos.

Trayectoria del portero Hernán Galíndez

Galíndez trascendió internacional justamente con la Chatoleí, club que le abrió las puertas luego de debutar profesionalmente con Rosario Central de Argentina. Llegó en 2012, jugó Serie B y ascendió a Serie A, luego marcó una extensa estadía hasta la temporada 2021 para marcharse a la Universidad de Chile, en donde no pudo afianzarse.

Regresó a Ecuador, pero a Aucas y quedó campeón del torneo local. Esto le sirvió al portero para ser fichado por Huracán, equipo en el que está consolidado.

¿Cuántas temporadas jugó Hernán Galíndez con Universidad Cat´ólica?

Con ese antecedente en Universidad Católica, Hernán Galíndez guarda el cariño por los colores de la institución capitalina, en donde disputó 396 partidos en 10 temporadas.

