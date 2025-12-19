Ecuajunior Finals 2025: Zambrano, Ayala y Von-Buchwald, campeones

El semillero de tenis ecuatoriano cerró su temporada con un torneo entre los mejores a lo largo del ciclo de competencias

Sergio Zambrano, Enzo Ayala (de Samborondón) y Alexander Von-Buchwald (Guayaquil) se coronaron campeones del Ecuajunior Finals 2025, que se desarrolló en el Salinas Golf & Tenis Club.

En la final de la categoría 11 años unificado, Sergio Zambrano venció a Santiago Navia (Manta) por 6-0, 6-4. En 13 años unificado, Enzo Ayala derrotó a Josué Chacón (Guayaquil) por 6-1, 6-4. En 14+ unificado, Alexander Von-Buchwald doblegó a Paul Obermeyer (Guayaquil) por 6-4, 6-3.

Las niñas Franchesca Macías, Monse Carrera y Rafaela Navas representarán a la Escuela de Tenis “Miguel Olvera Mora”, del Centro Nacional de Tenis, en el Chiquitón 2025, categoría pelotas rojas, que se disputará los días 13 y 14 de diciembre en el Salinas Golf y Tenis Club. pic.twitter.com/ZcQ8bPoDW6 — FET (@FETenis) December 13, 2025

De acuerdo con los organizadores, en el cierre de 2025, participaron los 16 mejores rankeados del año, y se entregó el trofeo Fair Play Panathlon BG a Cesar Dávila (Guayaquil).

“Cada inicio de año es un reto. Tenemos la entereza y el conocimiento para hacer que los jugadores puedan mejorar tanto en su juego como en su disciplina y formación general. Haber cumplido con el año 19 de la existencia de Ecuajunior y Chiquitón nos regocija. El próximo año será el aniversario 20 y seguiremos ayudando en la formación del futuro de nuestra sociedad”, manifestó el director del torneo, Jonhny Saldivias, quien, junto a la vicepresidenta de la Federación Ecuatoriana de Tenis, María José Santander, entregaron los trofeos a los finalistas.

Programa Junior Tennis Initiative

En esta competencia se entregaron cinco becas de participación del programa Junior Tennis Initiative (JTI) en convenio con la FET. La primera etapa de Ecuajunior 2026 está programada entre el 16 al 18 de enero en una sede por confirmar.

Además, las niñas Franchesca Macías, Monserrat Carrera y Rafaela Navas, integrantes de la Escuela de Tenis Miguel Olvera del Centro Nacional de Tenis de la FET, tuvieron una destacada participación en el Chiquiton Finals 2025, realizado los días 13 y 14 de diciembre en el Salinas Golf y Tenis Club.

