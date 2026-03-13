Circulación por la antigua vía a Nayón se habilita tras nuevo deslizamiento

El deslizamiento en Nayón ocurrió en la misma zona afectada días atrás

Las fuertes lluvias e infiltraciones de agua en la parte alta del talud provocaron el desprendimiento de tierra.

La circulación vehicular en la antigua vía a Nayón fue restablecida el 12 de marzo de 2026, luego de que un nuevo deslizamiento obligara a cerrar temporalmente el paso en este corredor que conecta con Quito.

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La emergencia ocurrió en un tramo del talud distinto al que colapsó semanas atrás, cuando se registró un desprendimiento superficial de tierra y vegetación que bloqueó la vía.

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Trabajos de limpieza y mitigación

La intervención estuvo a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), cuyos equipos ejecutaron varias acciones para estabilizar el área y permitir la reapertura.

Entre los trabajos realizados constan:

- Peinado del talud para retirar material inestable

- Retiro de aproximadamente 300 metros cúbicos de escombros

- Colocación de recubrimiento de protección

- Instalación de muros tipo jersey para resguardar la vía

Según la empresa municipal, una de las posibles causas del desprendimiento, además de las intensas lluvias registradas en los últimos días, sería la presencia de infiltraciones de agua en la parte alta del talud, lo que incrementó el peso de la capa vegetal hasta provocar su caída.

Las autoridades indicaron que actualmente se aplican medidas preventivas para mitigar riesgos y contribuir a la estabilización del terreno.

Estudios para una intervención integral

De forma paralela, continúan con estudios para ejecutar una intervención integral en aproximadamente 1,5 kilómetros del talud, con el fin de definir soluciones que permitan estabilizar la zona y evitar futuros deslizamientos.

El sector ya había registrado un incidente similar el 27 de febrero, cuando un deslizamiento obligó a cerrar completamente la vía durante nueve días.

La vía permaneció cerrada más de 24 horas por el nuevo deslizamiento de tierra en Nayón. Foto: Ángelo Chamba

En esa ocasión, informes técnicos señalaron que el problema se originó por la falla estructural de una pantalla de hormigón instalada en 2019 como parte del sistema de protección del talud. Las lluvias intensas provocaron filtraciones de agua que debilitaron progresivamente la estructura de contención.

La acumulación de agua detrás de la pantalla generó presión sobre el sistema hasta provocar su colapso. Tras varios días de limpieza y evaluación, la vía fue reabierta el 8 de marzo.

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