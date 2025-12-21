Asalto a mano armada en peluquería del norte de Quito queda en video

Un asalto a mano armada en una peluquería del norte de Quito fue registrado en video.

Un violento asalto a mano armada, captado por cámaras de seguridad, ha generado alarma entre vecinos y comerciantes del norte de Quito. El hecho ocurrió en una peluquería del sector, donde dos delincuentes ingresaron al local fingiendo ser repartidores y, en cuestión de segundos, desataron momentos de pánico entre clientes y trabajadores.

Los delincuentes irrumpieron en la peluquería

Las imágenes muestran cómo los sospechosos, tras ganar la confianza del personal, sacan armas de fuego y comienzan a intimidar a todos los presentes.

Bajo amenazas constantes, exigen la entrega de relojes, teléfonos celulares y dinero en efectivo, mientras recorren el establecimiento para asegurarse de no dejar objetos de valor.

El video del asalto, que se ha difundido ampliamente en redes sociales, evidencia la violencia verbal de uno de los sujetos, quien grita y advierte que disparará si no se cumplen sus órdenes. Ante el temor, las víctimas acceden a entregar sus pertenencias, evitando una posible tragedia.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad ni la captura de los responsables. Sin embargo, se presume que el material audiovisual será clave para avanzar en la investigación y dar con el paradero de los implicados.

