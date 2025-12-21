Kast inicia agenda regional con visita a Ecuador para fortalecer cooperación

El presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, viajará este lunes 22 de diciembre a la ciudad de Quito, Ecuador, donde mantendrá una reunión oficial el martes 23 con el presidente Daniel Noboa. El encuentro tendrá como eje principal el análisis de la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial que enfrentan ambos países.

La visita forma parte de una agenda orientada a reforzar el diálogo político y la cooperación regional en un contexto marcado por el aumento de los flujos migratorios y las amenazas transnacionales.

Seguridad, migración y comercio en la agenda bilateral

Durante la reunión entre ambos mandatarios se prevé un intercambio de criterios sobre estrategias conjuntas en seguridad, mecanismos de cooperación frente a la migración irregular y oportunidades para impulsar el comercio bilateral. Las autoridades buscan avanzar en acuerdos que permitan una respuesta coordinada ante problemáticas comunes en la región.

Además del encuentro presidencial, el presidente electo Kast y su delegación sostendrán reuniones con autoridades ecuatorianas y representantes del sector empresarial, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y promover nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica entre Chile y Ecuador.

Coordinación regional y próxima visita a Perú

En la misma línea de fortalecimiento de la coordinación regional, se informó que durante el mes de enero el presidente electo de Chile realizará una visita oficial a Perú, como parte de una gira destinada a consolidar alianzas estratégicas en América del Sur frente a los desafíos comunes en materia de seguridad, migración y desarrollo.

