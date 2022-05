El Poder del Amor se ha convertido en el centro principal de la farándula nacional. Las vidas y amores expuestos en el programa grabado desde Turquía han hecho que el público esté pendiente de cada dicho y pelea, y en las redes sociales esta fiebre es latente.

Pese a conocer la pasión con la que vive el público el melodrama de telerrealidad (y saber que hay más de un problema de por medio) Moisés Pico, más conocido como Logan, no pensó que tendría que resistir ante todos los dardos de la prensa rosa. En esta entrevista con EXPRESIONES reconoció que aún le cuesta hablar de su vida privada. Y aunque en ocasiones anteriores había sido crítico con los reality shows, hoy está agradecido por la oportunidad. El primer ecuatoriano eliminado de esta segunda temporada revela todos los dramas y opiniones que tiene de sus excompañeros y lo que le depara el futuro dentro de la TV local.

Pikachu en Quito: ¿Quién es el artista Okuda San Miguel? Leer más

¿Por qué tiene miedo de la farándula? En su canal de YouTube lleva por años haciendo contenido viral.

Sí, pero eso es entretenimiento. No apunta a la farándula. Yo le tengo pavor porque (los reporteros) a veces son muy intrusivos y a veces tergiversan la información. Yo evito que se metan en mi vida privada.

¿Y qué oculta de ella?

En absoluto nada, pero me siento más cómodo no exponiéndola. Tengo un hijo, a mi mamá. La verdad es que no me gusta ser el centro de chismes.

Pero sabía que se arriesgaba a esto al entrar al reality…

¡Por supuesto! Pero trato de controlar la situación hasta lo que puedo.

¿Por qué aceptó ir a El Poder del Amor si abiertamente era crítico de estos programas?

Sí, eso es verdad. Pero acepté para vivir la experiencia. Siempre lo vi desde una pantalla y era fácil criticar. Era de los que decían “oye, sí que son brutos”, “qué fácil eso que hacen”, pero estando dentro te cambia la perspectiva. No ha sido fácil como yo pensaba.

¿Por qué no es fácil?

Estar dentro de una producción es muy estresante, implica mucha atención y horas de trabajo continuas. Eres observado todo el rato, eso es fuerte. A veces te olvidas. Yo no era el más ‘pepudo’ y pasaba sumido, pero me olvidaba y sacaba mi pancita. A veces te picaba la nariz y no podías (rascarte).

¿Y sus compañeros eran muy problemáticos?

Un poco. Hacían mucho relajo por la proteína y la dieta. Yo soy una persona a la que no le gusta complicarse. Y como estaba en otro país, no me iba a hacer lío por lo que me daban de comer. No podía exigir un seco de pollo estando en Turquía. Entonces, sí creo que la gente se complicaba la vida por cosas que no podían controlar.

¿Cómo nació su invitación al programa?

Me llamó Jaime Tamariz, por enero de este año. La primera vez le dije que no. Y me llamaron porque vieron en mí el perfil de un tipo gracioso, que puede hacer relajo.

Pero salió a flote una personalidad diferente.

Lo que pasa es que la gente me relaciona con mi forma de ser en YouTube. El lenguaje visual entre Internet y TV es muy distinto. En mi canal todo lo que subo tiene un ritmo muy rápido, divertido; pero en este reality pasas sentado ocho horas filosofando y escuchando las opiniones de los demás. Y como es gente tan diferente a mí, todos pudieron ver a ese Logan más moderado, calmado. La verdad es que ahí era más yo que nunca. Así soy.

En las semanas que estuvo allá, ¿pudo hacer turismo?

Solo dentro de Estambul. No pude salir de la ciudad, además de que es muy grande. Todo allá es muy diferente. La comida, la religión, las costumbres.

Su canal de YouTube jamás se quedó quieto. ¿Grabó en Turquía?

Sí, lo hice mucho. Tengo material como para veinte videos. Hice muchas cosas recorriendo las calles y también un video tras cámaras. Tenía que sacarle provecho a mi estadía.

“De mi parte ya no hay tanto interés por Alexandra”

¿Es posible enamorarse en un reality?

Yo fui muy escéptico. Pensaba que eso de sentir algo era puro show, pero allá yo lo viví. No me enamoré, pero sí me gustó mucho una chica (Alexandra Rocha). Creo que me traicionó mi forma de pensar, porque fui tan cerrado a la idea, que me encariñé mucho. El factor determinante es que hablas con pocas personas allá y si algo fluye te haces muy íntimo.

¿Coquetearon mucho?

Sí, hablamos de muchas cosas. Más de las que debimos. No fue un gran amor, pero para el show convenía.

Ahora le gustan nuevas personas a Alexandra. ¿Qué siente?

Yo lo hablé con ella y le dije que si se queda tiene que dar lo mejor. El programa se trata de encontrar el amor y si yo ya no estoy, ella debe continuar.

¿Cree que Alexandra ya no tiene interés en usted?

No te puedo contestar por ella, pero de mi parte ya no hay tanto interés. Se ha enfriado todo. Acá me desvinculé y lo de la casa pasó ya a segundo plano.

¿Cuál es su percepción de lo que pasa en la casa?

Se mueve de manera entretenida, si lo veo como televidente. Pero como exparticipante, te digo que siento que no me gustó mucho cómo se dieron las cosas. Fue muy sucio para mi gusto. De plano, todo es estrategia. Es como ‘Juego de Tronos’. A mí me sacaron porque sabía todo.

¿Quién quiere que gane?

La verdad, no lo sé. Pero se sentiría chévere si gana Asaf Torres.

¿Lo botaron por feo?

Por feo y aburrido, me dijeron. Pero no les presto atención. Yo sé que soy hermoso, mi mamá me lo dijo (risas). Sé lo que soy y jamás he pretendido darme fama ni por guapo ni por galán. Los comentarios en mis redes son positivos y la gente me vio en otra faceta.

Duda en volver al reality

¿Por qué nadie lo reemplazó tras su salida?

Es un buen punto. No lo sé. No sé cómo contestar.

¿Quiere volver?

Es complicado. La verdad es que ya arranqué mis proyectos acá. Sería divertido volver solamente para ver la reacción de las personas.

¿Se ganó enemigos?

Solo le caigo mal a un par dentro.

¿Cuál es su percepción de Carolina Jaume en el reality?

Ella llegó a causar desconcierto. Ella trató de mostrarse como el personaje que le muestra al público, que es ‘canchera’ y sabe llegar al público, pero la gente no sabía cómo manejarlo. Ella es muy complicada. Pero de a poco fue cambiando. Como no sabían de su trayectoria, no la entendían.

¿Gana Nathalie Carvajal?

No creo que vaya a ganar. Pero se está esforzando mucho.

Y de los avances que se filtran semanas antes de las galas, ¿qué tiene que decir?

Eso es algo que no entiendo. Debe ser alguien de la producción que los revela.

Toda su verdad

¿Qué sucedió en su transmisión de Twitch con Mare Cevallos?

Ella se sintió en confianza de conversar lo que sentía. La sección se llama ‘Chupistream’. Es una entrevista en vivo y tomamos un poco. Han ido varios famosos. En esta edición con Mare coincidimos en muchas cosas porque participamos en el mismo show.

En su momento ¿Apoyaba más a Andreína o a Mare?

Mare sabe que yo la veía como creída. Ahora me cae muy bien. Aplaudo a las dos porque las conozco desde hace mucho tiempo. Mare me dijo que no la odia, solo son personalidades distintas.

¿Tiene algún proyecto con Andrés Salvatierra?

Lo conocí hace poco en Ecuavisa. Me cayó súper bien y lo invité a mi canal de YouTube y en estas semanas hemos de grabar. Ojalá suelte la sopa.

Carla Bucaram: “En TikTok soy la de la vida real” Leer más

Es el director de un equipo de eSports (videojuegos deportivos) ¿Cómo le va en eso?

El equipo se llama Waiasnikt. Nos va muy bien y estamos ahora en un torneo de la liga nacional. Jugamos League of legends. Este es un mundo muy grande que recién se está desarrollando acá.

¿Cuál fue la mejor experiencia de El Poder del amor?

La mejor fue romper las reglas.

¿Entonces tuvo sexo estando en el reality?

No voy a dar más explicaciones sobre eso.