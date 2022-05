Carla Bucaram es imagen de dos de las empresas más grandes del país. La ciudad casi está cubierta con fotos de su rostro gracias a sus diferentes campañas publicitarias. Ahora es en las redes sociales donde está ganando adeptos. Pero de una forma diferente.

No es una influencer tradicional, por lo menos en TikTok. Porque en Instagram muestra una versión perfecta, mientras que en la app de videos China, se muestra sin filtros. Cuando llegó la pandemia y se convirtió en la aplicación más popular, ella no planificaba crear contenido ahí, ya que, por lo general, quienes son muy activos en esa aplicación bailan, cantan o tienen alguna otra actividad artística.

Sin embargo fue su personalidad y honestidad la que ha hecho que las personas le comenten diariamente. Incluso llegando a convertir su nombre en tendencia en Twitter para saber si lo que responde es broma o es totalmente ella. “Acostada en mi cama, totalmente desmaquillada y despeinada, comencé a contestar preguntas. A la gente le gustaron mis vídeos porque mostré naturalidad y fui sincera. De verdad hay muchos aspectos que no conozco y esto se fue viralizando”.

EXPRESIONES la somete a un cuestionario que ella responde del mismo modo que a sus 86 mil seguidores en @carla.bucaram.

¿Se ha sentido ofendida por alguna pregunta?

No. Eso es lo bueno de mí. No me ofenden ni los odiadores ni los malos comentarios.

Algunas preguntas son muy cotidianas para muchos guayaquileños. ¿Le ha sorprendido alguna?

Hay comidas que yo no conocía y me están enseñando bastante. Yo como embutidos y, aunque los he probado, el encebollado y el caldo de salchicha no son lo mío.

A los que niegan su nacionalidad por su tono de piel ¿qué les dice?

Son solo estereotipos y eso no te define. Puedes tener cualquier color de piel y eso no indica tu nacionalidad.

¿Cuál es la pregunta que más gracia le ha dado?

Todas me hacen reír, pero una fue si es que había ocupado el internet de la alcaldía de Guayaquil.

¿Sus respuestas son en broma o serias?

Son bromas. Yo soy alguien consciente, sé donde vivo, soy ecuatoriana. Nací en Guayaquil y sé como es mi ciudad. La gente me etiqueta como aniñada, pero yo solo digo lo que he hecho y lo que no.

¿La exposición en redes se vincula bien con su carrera como modelo?

Empecé a los 15 años como modelo y llevo varios años como influencer. Además tengo mi marca de sombreros de paja toquilla y soy servidora pública en el Municipio de Samborondón. La gente puede creer que solo soy una cara bonita pero yo he podido demostrar que incluso a mis 22 años puedo desempeñarme en muchas cosas.

Estás en muchas vallas por la ciudad. ¿Va volver a pasar?

Está pasando, pero me da pena por la gente que le caigo mal (risas).

¿Qué opina de TikTok?

He hecho que mis redes crezcan a mi estilo. No me importa si tengo ojeras, si estoy gordita o si tengo imperfecciones en mi piel.

¿Usa filtros?

En TikTok no y me lo refutan. En Instagram sí soy la mamá. Allá muestro una vida perfecta.

¿Qué dicen sus amigos?

Ellos se ríen, pero no les gusta salir.

¿Le afecta si hablan mal de usted?

Por mí pueden decir lo que quieran.

¿En qué red social es más real?

En Instagram me muestro como quiero que me vean y soy específica con lo que subo. Todo perfecto. Pero en TikTok soy la chica de mi casa.

¿Qué muestra de su entorno?

No mucho. Hay cosas que mantengo privadas.

Rapiditas

Salchipapa o sushi: Sushi

Miami o Galápagos: Está difícil. Galápagos

Vino o cerveza: Vino

Compras en el San Marino o en Francia: Francia. Hay más variedad (risas)

Para llevar o en el restaurante: Para llevar

Primera clase o Turista: Depende

Plaza Lagos o la calle Panamá: La calle Panamá

Bolón o Açaí bowl: Açaí bowl, de largo

En pocas palabras

Expresiones que usa con mayor frecuencia: ‘Tipo’ y ‘No te lo puedo creer’.

Su Instagram lo describe como: fashion y lifestyle.

Próximo proyecto: Aún no lo puedo decir. No cuento nada hasta que salga.

¿Quiere ser actriz? Me gustaría. He hecho varios castings.

