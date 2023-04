Manuel Medrano está de visita nuevamente en Ecuador. El cantante colombiano es uno de los invitados al festival Latido Pílsener junto a Mau y Ricky, Ryan Castro, Fonseca y Manuel Turizo. Para este concierto será la primera vez que visite Manta, Manabí, y como es un buscador constante de experiencias, le emociona cómo va a recibir su público la música desde la playa El Murciélago.

El intérprete de Me gustas y Nenita presentará en vivo sus dos álbumes Manuel Medrano y Eterno, para ponerle el toque romántico a la velada. Por lo pronto, vive entre Los Ángeles y Ciudad de México, grabando el material para su tercer disco. Aquí la entrevista.

¿Cuál es el sentimiento que predomina en esta nueva etapa musical?

Cuando inicié definí a mi género musical como pop fundido. Es una apuesta que le da vida al género y todo lo que él representa. Es música popular para la gente. El pop en la historia no se ha inspirado en lo tropical, es una extensión del rock y las baladas. Es una apuesta a la música con la que crecí. Manuel Medrano y Eterno han sido los discos en los que he llenado estos sonidos. Seguiré explorando en ellos.

¿Cuáles han sido los géneros que te han acompañado?

A lo largo de mi vida son varios. Pero en cada álbum se puede sentir el poder de las herramientas del rock, del country, del jazz. Estos me representan y me hacen vibrar mucho más otros géneros actuales. Considero que todos los géneros son importantes, que te acompañan en momentos sociales o introspectivos. Yo soy un fanático de todo lo que la música causa en la gente. Sobre el nuevo álbum, voy a decir que es el punto más alto en el que he llevado el pop en mi carrera. Es pop latino que no es tropical.

Ahora que reinan otros géneros, ¿el artista que hace pop es un rezagado?

El rezago de la música está ligado a la manera en la que conectas con los fanáticos. Evidentemente, hay una inclinación a géneros que de pronto se popularizan más, pero hoy en día los artistas que nos dedicamos a cualquier género, debemos estar muy conectados con nuestros fanáticos para que nuestro trabajo no dependa de nuestro género musical, sino de nuestro mensaje. Al parecer, la carrera ya no depende de solo la música. La popularidad masiva de la música depende más de quién es el artista, qué hace, cómo se comporta, cuál es su aporte a la sociedad.

Y en su caso…

Pues, afortunadamente, yo hago música para salvar al mundo. Escribo letras poderosas que tienen una conciencia y tienen una razón de ser. Esta es que la gente pueda sanar sus heridas y reconectar con su ser y las personas más queridas.

La música también lo salva a usted…

¡Por supuesto! Es mi más grande transmutador de energías. Yo cuento con el privilegio de escribir canciones y es una gran herramienta para manejar mis emociones. Hay que tener una bonita relación con las nuestras y la de los otros.

Hoy que toca en el festival Latidos Pílsener, ¿es en vivo donde aumenta toda esta sensación?

Definitivamente. Los conciertos son la convocatoria más hermosa que hay. Yo veo a la música como una programación neurolingüística, le estás repitiendo al cerebro una serie de palabras con un significado que al final repercuten en tu vida. Cuando veo a las personas que van a un show cantando las canciones desde el alma, se generan cosas muy positivas para el entorno. Me llegan muchos mensajes del público diciéndome que les gustó conectar con su pareja, que una canción ha marcado su historia. Eso es lindo. No todo es perreo, hasta abajo. También hay amor de verdad y hay que rescatarlo un poco. En el sentido tradicional de las emociones, hay que recordar que amar es lo más bonito que hay.

De seguro en este festival se enamorará más de una pareja luego de su concierto…

Estoy muy emocionado de regresar a Ecuador y visitar por primera vez a Manta. Es un país que me ha apoyado muchísimo. También me pone feliz el saber que tocaré en playa, en el ocaso. Es como un sueño.

La historia de La primera vez

Uno de los últimos éxitos de Manuel Medrano viene de la mano con Netflix. La canción se llama La primera vez, al igual que la serie a la que pertenece. Este tema, que cuenta con más de un millón de reproducciones, forma parte de la exitosa serie que estuvo por más de dos semanas en lo más visto de América Latina, incluyendo Ecuador.

Esta producción colombiana, ambientada en los años 70, cuenta la emoción adolescente del amor y el descubrimiento de las primeras veces, buenas y malas. Así que EXPRESIONESle cuestionó si esta será parte de su repertorio en el concierto de hoy en Manta, sin embargo, lo dudó. “Espero que sí. Estamos viendo de qué manera poder interpretarla, pero yo creo que sí va a pasar. ¿Tú crees que tenga un buen recibimiento?”, responde el colombiano.

Pero, ¿cómo llegó este sencillo a Manuel y Juliana, su otra intérprete? Aquí lo explica. “Netflix se contactó con nosotros, por separado, y como con Juliana teníamos tan buena relación fue un ‘sí’. Teníamos ya admiración mutua y ganas de trabajar juntos. Así se dio este bonito llamado de Netflix, sus directores musicales se imaginaron esta canción en nuestras voces y le hicieron una apuesta a eso, al pop, a las melodías, a las letras, a la música a latinoamericana. La serie está llena de música con la que crecimos. Suenan esas baladas espectaculares de Camilo Sesto, Los Bukis, los Bee Gees, Juan Gabriel”.

Las últimas primeras veces

¿Qué ha hecho por primera vez en los últimos meses? Manuel Medrano tiene una lista importante de cosas que le llaman la atención y que ha emprendido con entusiasmo en los últimos meses, aquí lo detalla.

“En el último año, comencé a sembrar. Aproximadamente, entre unos 300 y 500 árboles.

También he cocinado para la gente que me ayuda en este proyecto musical, que eso nunca lo había hecho. Fue algo nuevo cocinarle a otras personas que no sean mi pareja y es algo que me gusta hacerme mucho a mí. Me encanta hacer sopas, siempre tienen un gran poder.

También aprendí a bucear, y me quedé sin aire debajo del agua. Estaba con mi instructora y me ayudó. Fue una genial experiencia”.