Encuentran celulares robados escondidos en techo de local comercial en Quito

Operativo en Quito revela centro de acopio de celulares robados

Dos aprehendidos por red de celulares robados en centro de Quito

Un operativo de la Policía Nacional del Ecuador permitió descubrir un presunto punto de receptación de teléfonos celulares robados en pleno centro de Quito. Los dispositivos estaban escondidos dentro de una mochila en el techo de un local comercial del Centro Comercial Montúfar.

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La intervención fue ejecutada por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (UN-BAC), tras recibir información ciudadana que alertaba sobre actividades sospechosas en varios establecimientos del sector.

El teniente coronel Santiago Lozada, Jefe de la Brigada Anticriminal- UN-BAC, indicó que, gracias a la información ciudadana, se identificó el local. La actitud nerviosa de los sospechosos durante el operativo permitió reforzar las sospechas y hallar los dispositivos.

Hallazgo en el techo del local

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Durante la inspección, los agentes revisaron diferentes locales hasta ubicar una mochila negra cuidadosamente encaletada en el techo de uno de ellos. En su interior encontraron decenas de dispositivos electrónicos cuya procedencia no pudo ser justificada.

Tras la verificación, varios equipos registraban alertas de bloqueo, lo que confirmaría su relación con denuncias de robo.

Así operaba el presunto esquema

Según las primeras investigaciones, Lozada detalló que el sitio funcionaría como un centro de acopio de celulares robados. Allí, los equipos eran “flasheados” —es decir, manipulados para alterar su configuración original— antes de ser redistribuidos a otros para su venta ilegal.

Esta modalidad permitió a las autoridades direccionar el operativo y ubicar los dispositivos escondidos.

Dos personas detenidas

Como resultado del procedimiento, la Policía aprehendió a dos ciudadanos:

Un hombre ecuatoriano de 35 años, con antecedentes por hurto

Una mujer extranjera de 23 años, con un proceso previo por receptación

Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de las acciones legales correspondientes.

Evidencias incautadas

Durante el operativo se decomisaron los siguientes indicios:

66 teléfonos celulares

1 computadora portátil

1 tablet

Investigaciones continúan

La Policía Nacional señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las estrategias para reducir el índice delictivo en la capital.

Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos con otras estructuras dedicadas al robo y comercialización ilegal de equipos electrónicos en Quito.

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