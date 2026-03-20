Las 700 gradas en Pifo: ruta deportiva y turística a 30 minutos de Quito

Las 700 gradas son un destino deportivo y de recreación en la parroquias de Pifo y Yaruquí.

Las 700 gradas de Pifo, ubicadas a unos 30 minutos de Quito, se han consolidado como un destino recreativo y deportivo para quienes buscan un reto físico en medio de la naturaleza. Su recorrido de 700 escalones pone a prueba la resistencia y atrae tanto a aficionados del senderismo como a practicantes de trail running.

Esta estructura, construida hace más de 50 años durante el último periodo de gobierno de José María Velasco Ibarra (1968-1972), forma parte de un sistema de riego que aún se mantiene en funcionamiento. Con el paso del tiempo, el sitio ha ganado popularidad por su acceso gratuito, su entorno natural y el nivel de exigencia que ofrece a quienes lo recorren.

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La estructura, con una tubería que se encuentra en funcionamiento y pertenece a la Junta de Riego El Pisque, una organización sin fines de lucro que coordina el abastecimiento para agricultores once parroquias entre los cantones Quito y Cayambe.

Curiosamente, las 700 granas se encuentran en dos parroquias, y se dividen exactamente a la mitad, pues 350 gradas pertenecen a Pifo (barrio La Paz), y la otra mitad a Yaruquí (barrio La Isla). Esto hizo que durante muchos años -ahora menos- las gradas sean usadas para cruzar, pasando sobre le rio Guambi, y ahorrar trayecto para quienes querían salir a parroquias vecinas más comerciales, como Tumbaco.

Todavía es usual ver familias atravesando las 700 gradas, sobre todo para salir al lado de Pifo y conectar con los sistemas de transporte, pues a unos mil metros del acceso por el barrio La Paz se encuentra el redondel que conecta las vías a Pintag, Tumbaco y Papallacta.

Ubicación: Pifo (a 30 minutos de Quito).

Distancia: 700 escalones.

Tiempo del recorrido: 670 metros.

Recomendación: Usar protección solar y tener precaución cuando las gradas se encuentren mojadas.

La estructura de las 700 gradas pertenece a un sistema de riego de más de cincuenta años. MISHELL DUQUE

Visitas recreativas y deportivas

La complejidad física de atravesar el graderío ha hecho que el sitio se popularicé entre amantes del senderismo y entrenamiento de running. El acceso gratuito, seguridad y paisaje lo vuelven una gran alternativa, incluso para recorrerlo con niños o mascotas.

A un paso leve y, considerando que se llega en vehículo por cualquiera de los dos lados de las gradas, el recorrido toma aproximadamente 45 minutos y, en realidad, se lo hace dos veces para retornar al punto de parqueo. Es decir que se suben 700 gradas y bajan la misma cantidad, con lo cual cumples una rutina muy buena para el sistema cardiovascular, además de trabajar piernas, pantorrillas y glúteos.

Uno de los usuarios frecuentes de esta ruta es el exfutbolista Antonio Valencia, quien radica en el Valle de Tumbaco y su equipo, el AV25, tiene su complejo de entrenamiento en Pifo. Varias veces el ex del Manchester United y la selección nacional ha compartido en sus redes sociales visitas de entrenamiento a este sitio.

5 cosas que debes saber sobre las 700 gradas

Ubicación estratégica. Están en Pifo, al oriente de Quito, y conectan con Yaruquí, cruzando el río Guambi. Un reto físico completo. Son 700 escalones (ida) y 700 de regreso, ideales para trabajar piernas y resistencia. Historia de más de 50 años. Fueron construidas entre 1968 y 1972 como parte de un sistema de riego agrícola. Destino fitness y de trekking. Es frecuentado por deportistas, incluso por figuras como Antonio Valencia. Acceso gratuito y recomendado con precaución. Se puede visitar sin costo, pero se recomienda usar protector solar y tener cuidado si las gradas están mojadas.

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