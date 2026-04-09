Municipio de Guayaquil identifica volqueta que se llevó una tortuga: pertenece a contratista

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

El Municipio de Guayaquil aclaró este 9 de abril que el vehículo tipo volqueta involucrado en la sustracción de una tortuga silvestre en la vía Milagro - Yaguachi no pertenece a su flota operativa ni institucional. El pronunciamiento surge tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa a personas manipulando al ejemplar y tirándolo en la parte posterior del automotor, el cual portaba distintivos municipales.

Acciones legales por fauna silvestre

Según el comunicado oficial de la administración, el vehículo corresponde a una empresa contratista que, a la fecha, no ejecuta obras para la municipalidad. Asimismo, la entidad precisó que el incidente se registró fuera de la jurisdicción del cantón Guayaquil, situándose específicamente en el tramo vial que conecta a las localidades de Milagro y Yaguachi.

La Alcaldía calificó el acto como una vulneración a la protección de la fauna silvestre y una contravención a las normativas ambientales. En este sentido, se confirmó el inicio de las acciones legales correspondientes para que el caso sea investigado por la Fiscalía y se sancione a los responsables de retirar al animal de su hábitat.

Este Diario contactó a una fuente de la Unidad de Protección de Medio Ambiente, encargada de la zona donde presuntamente ocurrió el delito. Manifestaron que están trabajando en ubicar a los responsables.