Dictan prisión preventiva a mujer que cargaba 40 explosivos en el norte de Guayaquil

Llevaba decenas de explosivos mientras circulaba por la Francisco de Orellana. En su domicilio habían 20 metros de mecha

Referencial. En Ecuador se han reportado varios casos de decomiso de explosivos.

Una mujer fue enviada a prisión preventiva tras ser detenida con material explosivo en un centro comercial del norte de Guayaquil, en un hecho que encendió las alertas de seguridad la noche del 24 de marzo.

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La medida fue dispuesta por un juez de flagrancia, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara los elementos iniciales dentro del proceso.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución informó: “Juez de Flagrancia acoge los elementos de convicción presentados por Fiscalía y dicta prisión preventiva para Melani Emely D. M. por su presunta participación en el delito de tráfico de armas y municiones”.

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En el mismo comunicado se detalló que la sospechosa fue aprehendida en el interior de un centro comercial del norte de la ciudad y que, durante el procedimiento, se encontraron en su poder 40 explosivos tipo emulsión encartuchada.

Además, tras un allanamiento posterior, en su domicilio se habrían hallado cerca de 20 metros de mecha de seguridad y documentos que formarían parte de la investigación.

El caso se originó a partir de una intervención policial ejecutada en las inmediaciones de un concurrido centro comercial ubicado en la avenida Francisco de Orellana

#ATENCIÓN | #Guayas: Juez de Flagrancia acoge los elementos de convicción presentados por #FiscalíaEc y dicta prisión preventiva para Melani Emely D. M. por su presunta participación en el delito de #TráficoDeArmasYMuniciones. pic.twitter.com/NVb5dlLiMD — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 25, 2026

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Según información preliminar, la mujer habría sido interceptada cuando presuntamente intentaba movilizar el material explosivo en ese sector.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la actuación de unidades especializadas permitió impedir que estos artefactos fueran entregados o trasladados, en un procedimiento que involucró equipos de inteligencia y personal antiexplosivos.

De acuerdo con reportes conocidos tras el hecho, la actitud de la implicada generó sospechas entre agentes que se encontraban en la zona. El material explosivo habría sido ocultado en un bolso, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

Ante la verificación del contenido, el área fue aislada de forma preventiva, mientras los equipos especializados aseguraban los indicios y descartaban riesgos mayores. Esta acción provocó complicaciones en la circulación vehicular en una de las principales arterias del norte de Guayaquil.

Los explosivos custodiados ahora por la Policía. Cortesía

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