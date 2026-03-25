Gobierno Nacional responde a publicación de New York Times por operativos fronterizos

El Ministerio de Defensa realizó varias aclaraciones sobre los operativos fronterizos en la zona norte

El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador se pronunció tras una publicación internacional del New York Times, que hacía referencia a una operación militar ejecutada en la zona fronteriza norte del país. A través de un comunicado, la entidad expuso su versión de los hechos y precisó detalles sobre el alcance de las acciones desplegadas por las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la institución, la intervención se realizó como parte de la fase denominada “Ofensiva Total”, dirigida a combatir estructuras del crimen organizado transnacional.

En este contexto, se indicó que la operación contó con cooperación de Estados Unidos y tuvo como objetivo a grupos vinculados a los llamados “Comandos de la Frontera”.

Detalles del comunicado del Gobierno Nacional

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El organismo señaló que durante el operativo se encontraron evidencias relacionadas con actividades ilícitas. Entre los elementos incautados constan un arma de fuego tipo fusil y municiones, lo que, según la versión oficial, refuerza la hipótesis de presencia de organizaciones armadas en el sector intervenido.

Asimismo, se informó sobre la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes habrían sido retenidos con fines investigativos por su presunta vinculación con este grupo armado.

La acción, según el comunicado, se sustentó en información de inteligencia previamente validada en coordinación internacional.

En relación con las condiciones del lugar donde se ejecutó la operación, el Ministerio aclaró que el área fue previamente verificada y asegurada para evitar afectaciones a terceros.

Zona de la frontera es considerada zona de seguridad

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El comunicado también recordó que la franja de 40 kilómetros en la frontera es considerada zona de seguridad del Estado, lo que implica restricciones sobre la presencia de asentamientos no autorizados. En ese sentido, se advirtió que cualquier tipo de construcción en esas condiciones puede ser considerada ilegal.

Dentro del contexto de la operación, las autoridades señalaron que en esa zona se habrían planificado acciones delictivas que derivaron en hechos violentos recientes, entre ellos el asesinato de 11 militares en Alto Punino y un ataque armado contra personal de inteligencia, que dejó un fallecido y varios heridos.

Además, se mencionó a alias “Mono Tole” como uno de los principales objetivos de alto valor relacionados con estas estructuras, quien es requerido por autoridades de Ecuador y Colombia.

Finalmente, el Ministerio de Defensa indicó que mantiene su disposición para investigar cualquier señalamiento vinculado a posibles vulneraciones de derechos humanos y reiteró que las Fuerzas Armadas continuarán ejecutando operativos en la frontera como parte de la estrategia estatal contra el crimen organizado.

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