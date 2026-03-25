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Hay tensión en el medio de comunicación tras el ataque.CORTESÍA

Radio Morena denuncia un atentado en sus instalaciones en Guayaquil | VIDEO

La emisora asegura que recibió un ataque con piedras la noche de este miércoles 25 de marzo

Radio Morena, un importante medio de comunicación radial denunció un presunto ataque a sus instalaciones la noche de este miércoles 25 de marzo

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La inseguridad y la violencia continúan siendo una de las principales preocupaciones en Guayaquil. A diario se reportan hechos violentos, desde robos hasta ataques armados, en distintos puntos de la ciudad. Este contexto ha generado un clima de tensión constante, donde incluso espacios de comunicación no están exentos de incidentes.

Radio Morena denunció un ataque con piedras en sus instalaciones

En medio de este escenario, la emisora Radio Morena denunció un presunto atentado contra sus instalaciones. Luis Almeida, director del medio, confirmó a EXPRESO que la noche de este miércoles 25 de marzo, aproximadamente a las 19:45, se registró un ataque en el lugar donde funciona la radio.

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"Hoy miércoles a las 7:45 de la noche aproximadamente. Radio Morena ha ha sufrido un atentado terrorista. Han atacado a piedras, se han roto los vidrios de entrada principal que es un vidrio muy grueso"

Según detalló, varios individuos habrían lanzado objetos contundentes contra el acceso principal del inmueble. El impacto afectó directamente la estructura de vidrio de la entrada, que, de acuerdo con Almeida, es muy resistentes. 

Tras lo ocurrido, el equipo de la emisora inició la revisión de los sistemas de videovigilancia con el objetivo de identificar a los responsables. Almeida indicó que las grabaciones ya están siendo analizadas y que permitirán reconstruir lo sucedido y determinar quiénes estarían detrás de este hecho.

Es el primer atentado  contra el los medios de comunicación. Hay que ver que realmente quiénes quiénes son. Nosotros hemos mantenido una actitud firme y defensora de los intereses del país", comentó

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre pronunciamientos oficiales de las autoridades respecto al caso. Tampoco se han reportado heridos, aunque el ataque ha generado preocupación por el nivel de vulnerabilidad en el que operan distintos espacios en la ciudad.

El hecho se suma a una serie de episodios que reflejan el complejo panorama de seguridad en Guayaquil, donde distintos sectores, incluidos medios de comunicación, enfrentan riesgos en el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Noticia en desarrollo...

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