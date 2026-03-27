Luisa González vs. Paola Pabón: los roces que han tenido las figuras del correísmo

Las excandidata presidencial y la prefecta de Pichincha protagonizaron un nuevo intercambio de mensajes. Hay antecedentes

Las diferencias dentro de la Revolución Ciudadana volvieron a evidenciarse tras el más reciente cruce entre Luisa González, excandidata presidencial y Paola Pabón, prefecta de Pichincha, dos de las figuras más representativas del correísmo.

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Luisa González y su reciente mensaje a Paola Pabón

El episodio más reciente se originó luego de que Pabón expresara críticas sobre el proceso electoral en curso, cuestionando su transparencia y el rol de las instituciones. Frente a ello, González respondió públicamente a través de sus redes sociales, marcando una postura particular y reavivando tensiones internas que ya habían quedado expuestas en ocasiones anteriores.

"Con todo respeto compañera, el PROCESO ELECTORAL más irregular y manoseado de la historia es el que INICIÓ el 13 de abril de 2025, lamentablemente con sus felicitaciones y aplausos", dijo González, recordando el accionar de Pabón.

Con todo respeto compañera, el PROCESO ELECTORAL más irregular y manoseado de la historia es el que INICIÓ el 13 de abril de 2025, lamentablemente con sus felicitaciones y aplausos.



Hoy, solo vemos la continuidad de los actos de ese día.

La tibieza, el servilismo y los acomodos… https://t.co/GvTIiieNFR — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) March 27, 2026

Primer antecedente: el reconocimiento a Daniel Noboa

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Uno de los episodios más notorios se produjo tras los resultados electorales en los que Daniel Noboa fue proclamado ganador.

En ese contexto, Pabón difundió un mensaje público en el que reconocía el nuevo escenario político y expresaba su disposición institucional. “El resultado electoral marca un nuevo escenario político para el país”, señaló, al tiempo que agradecía a la militancia y a los candidatos de su movimiento por la participación en la contienda.

En ese mismo pronunciamiento, añadió: “Como autoridades, nuestra responsabilidad es clara: cumplir con la palabra, rendir cuentas y sacar a la provincia adelante… con eso puede contar el gobierno del presidente reelecto, @DanielNoboaOk”.

Esta postura contrastó con la narrativa impulsada por González, quien en ese momento denunciaba presuntas irregularidades en el proceso electoral. La diferencia de enfoques generó incomodidad dentro del movimiento y marcó uno de los primeros roces entre ambas dirigentes.

El resultado electoral marca un nuevo escenario político para el país. Quiero agradecer a @LuisaGonzalezEc y @DiegoBorjaPC por liderar nuestra opción de cambio, a nuestra militancia de la @RC5Oficial por su compromiso en esta campaña.

Como autoridades, nuestra responsabilidad es… — Paola Pabón (@PaolaPabonC) April 14, 2025

Segundo antecedente: la carta que pidió renovación en la RC

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Otro punto de fricción surgió meses después, cuando Pabón formó parte de un grupo de autoridades locales que suscribieron una carta dirigida al expresidente Rafael Correa.

El documento, firmado también por figuras como prefectos provinciales y el alcalde de Quito, planteaba la necesidad de revisar el rumbo del movimiento. En el texto, los firmantes advertían que el proyecto político atravesaba un momento complejo y llamaban a una reflexión interna.

“Hay momentos en los que callar sería más cómodo, pero menos honesto. Y nosotros elegimos cuidar lo que creemos, aunque incomode”, señalaron en la misiva.

Además, el grupo expresó su preocupación por una supuesta desconexión con la ciudadanía y la falta de cohesión interna. En ese sentido, afirmaron que “es urgente reconocer que la RC necesita una renovación profunda”, planteando la necesidad de replantear el liderazgo y las estrategias del movimiento.

Aunque la carta no mencionaba directamente a González, su contenido generó reacciones dentro de la organización, al abrir el debate sobre la conducción política y el futuro del correísmo.

Las políticas han protagonizado varios roces.. Fotos: archivo

Ambas siguen firmes en la Revolución Ciudadana

Pese a estos episodios, tanto González como Pabón se mantienen como militantes activas de la Revolución Ciudadana y han coincidido en distintos momentos en respaldos públicos y acciones políticas conjuntas.

Sin embargo, los antecedentes y el reciente intercambio evidencian que, al interior del movimiento, existen distintas visiones sobre temas clave como el proceso electoral, el liderazgo y la estrategia política.

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