¿Por cuántos días más puede el alcalde Álvarez extender su ausencia del Municipio?

Este 26 de marzo venció la última licencia solicitada por el alcalde Aquiles Álvarez. Tatiana Coronel sigue siendo subrogante

Este 26 de marzo se realizó la sesión de Concejo en el Municipio de Guayaquil.

La situación política en el Municipio de Guayaquil se mantiene en el centro del debate. Este 26 de marzo se cumplió el plazo de la licencia sin sueldo solicitada por el alcalde Aquiles Álvarez, en medio de su situación judicial, lo que ha dejado abiertas varias interrogantes a la ciudadanía.

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La incertidumbre aumentó debido a que, hasta el cierre de la jornada, no se ha formalizado una solicitud de extensión de licencia, lo que trasladó la discusión al Concejo Cantonal, encargado de definir la ruta institucional frente a la ausencia de la máxima autoridad municipal.

¿Cuánto tiempo más podría estar ausente el alcalde de Guayquil?

EXPRESO pudo conocer que, el alcalde tiene la posibilidad de ampliar su licencia hasta por 15 días adicionales o, en su defecto, acogerse a un período de vacaciones que puede extenderse hasta máximo 30 días (vacaciones por año), siempre que exista disponibilidad y respaldo administrativo.

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Sin embargo, la ausencia de un pedido formal dentro de los plazos correspondientes limita estas alternativas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el sustento legal de una eventual prolongación de su ausencia.

En este contexto, también se abre un escenario más complejo ya que si no se justifica la inasistencia mediante los mecanismos previstos, podría configurarse un incumplimiento de funciones. Este escenario implicaría consecuencias administrativas que, dependiendo del proceso, podrían derivar en la pérdida del cargo.

El análisis jurídico sobre este punto ha cobrado relevancia, debido a que marca una línea entre una ausencia temporal debidamente sustentada y una eventual falta que afecte la continuidad institucional, lo que marca distintas posturas entre los concejales de Guayaquil.

📋 En la sesión del Concejo Municipal de Guayaquil, se ratificó a @taticoronelf como Alcaldesa Subrogante, asegurando la continuidad institucional. Así también, se dio trámite a resoluciones que fortalecen el desarrollo productivo, la gestión portuaria y el ordenamiento urbano de… pic.twitter.com/PpUFgumrno — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) March 26, 2026

El PSC pide informe sobre vacaciones de Aquiles Álvarez

En paralelo, desde el Partido Social Cristiano se solicitó información oficial sobre un posible uso de vacaciones por parte del alcalde. Las concejalas de esta organización requirieron un informe detallado a la administración municipal para aclarar si existe respaldo legal para justificar su ausencia bajo esta figura.

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El pedido incluye datos específicos como el número de días acumulados, el uso previo de vacaciones y el saldo disponible, con el objetivo de determinar si esta alternativa es viable dentro del marco normativo.

Por ahora, el escenario sigue abierto. Las decisiones administrativas y legales que se adopten en los próximos días serán determinantes para definir no solo la permanencia de Álvarez en el cargo, sino también la estabilidad institucional del Municipio de Guayaquil.

Tatiana Coronel ratificada como alcaldesa subrogante

Ante este panorama, el Concejo Cantonal de Guayaquil resolvió ratificar la subrogación en la Alcaldía. Con mayoría de votos, los ediles aprobaron que Tatiana Coronel continúe al frente de la administración municipal mientras se define la situación de Álvarez.

La decisión se adoptó tras un debate interno, en el que no todos los concejales coincidieron. Hubo abstenciones y votos en contra, reflejando las distintas posturas políticas frente al manejo del caso.

Tras la resolución, Coronel asumió la responsabilidad de mantener la operatividad del Municipio y garantizar la continuidad de los servicios públicos en la ciudad.

La alcaldesa subrogante Tatiana Coronel se mantiene ante la ausencia de Álvarez CORTESÍA

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